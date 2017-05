James Bond-skuespiller Roger Moore er død

Filmlegenden ble 89 år gammel.

Moores tre barn Deborah, Geoffrey og Christian skriver i en melding postet på Twitter at den legendariske James Bond-skuespilleren døde i Sveits i dag, etter en kort tids kamp mot kreft.

– Kjærligheten han var omgitt av i sine siste dager var så stor at den ikke kan måles i ord alene, skriver de.

– Tusen takk, pappa, for å ha vært deg, og for å ha vært så spesiell for så mange mennesker.

Moore spilte i syv Bond-filmer. Den siste ble «A View To A Kill», i 1985.

Fra 1945 til 2013 medvirket han i over 50 filmer. På seksitallet fikk han et gjennombrudd i TV-serien «Helgenen», hvor hans karakteristiske spillestil ble etablert.

Han fikk sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame i 2007.

Moores barn melder videre at de nå vil ha hovedfokus på å støtte Moores siste kone, dansk/svenske Kristina «Kiki» Tholstrup.

– Vi vet at vår egen kjærlighet og beundring for ham vil bli mangedoblet verden rundt, av folk som kjente ham for sine filmer, for sine TV-show og for hans lidenskapelige arbeid for Unicef, som han selv mente var hans største bragd.

I tråd med Moores eget ønske skal han begraves i en privat seremoni i Monaco.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

STJERNEMØTE: Wenche Myhre og Roger Moore i Sandefjord for 52 år siden. Foto: NTB Scanpix

Wenche Myhre (70) møtte Roger Moore i Sandefjord i 1965, da hun hadde slått gjennom som stor stjerne, og han var i byen i forbindelse med TV-serien «The Saint».

– Du verden, var det i 1965, ja? Da var jeg vel bare 17 år. For en ung jente var jo det å møte ham en helt utrolig opplevelse. Jeg kunne møtt ham igjen for noen år siden da han besøkte Norge for å dele ut en H.C. Andersen-pris. Jeg vant, men var på turné i Tyskland akkurat da, så sønnen min Dan måtte ta imot den for meg. Så dessverre ble det ikke noe gjensyn etter alle disse årene, forteller Myhre til VG.

Hun beskriver Moore som en Gentleman med stor G.

– En som ingen glemmer noensinne. Men han ble en voksen mann og hadde et fantastisk liv.

Moore har besøkt Norge en rekke ganger. I 2005 kastet han glans over et arrangement i forbindelse med H.C. Andersens 200-årsjubileum. Han var også til stede under Festspillene i Bergen i 2006, og han besøkte Norge i 2008 i forbindelse med lanseringen av sin selvbiografi «Mitt navn er Moore».

Roger Moore var også engasjert som UNICEF-ambassadør og i en uttalelse fra UNICEF heter det blant annet:

– Moore har vært en tydelig UNICEF-ambassadør siden 1991, og i den forbindelse blant annet talt barnas sak i FNs generalforsamling, deltatt i en rekke kampanjer – også i Norge - og besøkt en rekke land for å løfte frem barns situasjon. I sin selvbiografi «My word is my Bond» skrev han blant annet at «Jeg er kanskje mest kjent for min rolle som Bond, men min rolle som UNICEF-ambassadør er uten tvil den som betyr mest for meg».