Brosnan med de første bildene fra innspillingen av «Mamma mia 2»

Forberedelser og innspillingen av oppfølgeren til mega-suksessen «Mamma mia» er godt i gang. – Dette hadde jeg aldri trodd skulle skje igjen, skriver en stolt Pierce Brosnan på Instagram.

Det er Aftonbladet som først omtaler denne saken. Flere av skuespillerne fra originalen fra 2008 vender nå tilbake på filmlerretet for å synge ABBA-sanger, deriblant Meryl Streep, Amanda Seyfried Pierce Brosnan og Colin Firth. Tittelen blir «Mamma Mia: Here we go again!».

Planlagt lansering er allerede klar: 20. juli neste år.

Selv om store deler av originalbesetningen kommer tilbake for å inneha de samme rollene, vil også nye skuespillere spille yngre utgaver av dem.

– Dette hadde jeg aldri trodd, men her var jeg igår med den briljante Benny Andersson. Vi spiller inn den neste Mamma Mia-filmen og det er magisk, skriver den tidligere James Bond-stjernen til dette bildet på sin Instagram-konto.

Ifølge Hollywood Reporter er det Ol Parker, mannen som skrev «The Best Exotic Marigold Hotel», som skal regissere filmen. Handlingen vil i følge nettstedet utspille seg både før og etter handlingen i 2008-versjonen, som fikk terningkast tre av VGs anmelder.

– En glede å kunne være sammen med et ungt talent som Lily James,(som mange vil huske som lady Rose MacClare i Downton Abbey). «Here we go again Mamma Mia», skriver Brosnan til dette bildet på Instagram.

En ny «Mamma Mia» som regnes som en av tidenes mest innbringende musikalfilmer, har ligget i kortene lenge. Allerede i 2009 røpet Amanda Seyfried at en oppfølger til filmsuksessen er på trappene.

Til BBC fortalte Seyfried at hun hadde snakket med folk som jobbet med å lage en etterfølger til en av tidenes største filmsuksesser.

– Jeg har pratet med noen insidere, og dette er ikke noe de ikke jobber med, for å si det slik, sa Seyfried den gangen.

Seyfried fikk sitt store gjennombrudd med «Mamma mia» for ti år siden. Nå kan fans av den filmen puste lettet ut, Seyfried har ifølge Deadline.com skrevet under kontrakten som knytter henne til «Mamma Mia: Here we go again!».