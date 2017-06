Inkluderer «Dum og dummere To» i korrupsjonssak

428 milliarder kroner skal være stjålet fra malaysisk fond – det amerikanske justisdepartementet mener milliarder har gått til filmproduksjon.

I fjor kom de første anklagene mot produksjonsbyrået Red Granite Pictures, som finansierte storfilmen «Wolf of Wall Street» med 100 millioner dollar.

Myndighetene i USA hevdet da at byrået hadde fått pengene fra fondet 1MDB, opprettet av myndighetene i Malaysia med formål å gagne det malaysiske samfunnet.

Det er nå mistanke om at hele 428 milliarder kroner skal være på avveie.

Tirsdag kom et nytt dokument i korrupssjonssaken hvor justisdepartementet hevder at penger som er brukt til å finansiere filmen «Dum og dummere To», som kom i 2014, kan spores til korrupsjonssaken, skriver The Guardian.

Også filmen «Daddy's Home» med Will Ferrel og Mark Wahlberg i hovedrollene er inkludert i korrupssjonsanklagen.

I søksmålet krever de blant annet rettighetene til de tre filmene, skriver CNN. Justisdepartementet krever også malerier av Picasso, Van Gogh og Monet, eiendommer i New York, Beverly Hills og California, samt en luksusyacht til en verdi av 260 millioner dollar, for å nevne noe.

Finansiering av de tre filmene skal imidlertid bare være en liten del av en stor og kompleks korrupsjonssak, som i hovedsak handler om å hvitvaske penger og fylle opp lommebøkene til fiffen i Malaysia.

– Disse pengene finansierte den overdådige livsstilen til disse påståtte støttespillerne på bekostning og skade for det malaysiske folket. Vi er urokkelige i vår forpliktelse til å sikre at USA ikke er et tilfluktssted for korrupte individer og kleptokrater som vil skjule sin råtne formue eller penger, og at gjenvunnede eiendeler blir returnert til de ofrene de ble tatt fra, sier assisterende advokat Kenneth Blanco til Variety.

Red Granit selv har nektet for å bevisst ha tatt imot ulovlig midler. Produksjonsbyrået er fortsatt aktivt.