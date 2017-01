Ingen Oscarnominasjon til Norge

«Kongens nei» ble ikke nominert til verdens gjeveste filmpris. Det ble imidlertid de svenske og danske bidragene.

Oscar-nominasjonene ble offentliggjort tirsdag ettermiddag, og for første gang siden «Kon-Tiki» i 2012 var det spenning knyttet til om Norge får en nominasjon.

«Kongens nei» har nemlig nådd lenger enn filmer fra kjente regissører som Pedro Almodóvar og Paul Verhoeven, og var på «kortlisten» over filmer som kan bli Oscar-nominert. Men filmen nådde ikke opp.

Regissør Erik Poppe innrømmet på forhånd at han ville bli skuffet om han ikke ble nominert. Etterpå tok han nyheten på behersket vis.

– Hadde jeg vært yngre og gitt andre forutsetninger ville jeg blitt skuffet og lei meg. Men jeg har vært veldig forberedt på at dette kan gå alle veier, sier han til NTB etter offentliggjøringen.

– Først og fremst merker jeg at det er et eventyr jeg har opplevd. Jeg kommer rett fra Danmark hvor jeg satt med Dronning Margrethe og viste filmen i to timer så tårene trillet. Og 12.000 mennesker i Slottsparken! Vi er ruset av overraskelser, og at vi kom så langt er en seier for oss.

Det gjorde imidlertid våre naboer Danmark og Sverige. Både svenske «En mann ved navn Ove» og danske «Under sanden» ble nominert. Den svenske filmen fikk i tillegg en nominasjon for beste sminke.

Danske Viggo Mortensen ble også nominert som beste mannlige hovedrolle for «Captain Fantastic». Svenskene fikk også en nominasjon via fotografen Linus Sandgren som ble nominert for beste foto for «La La Land».

NOMINERT 14 GANGER: Filmen «La La Land», her ved dens hovedrolleinnehaver Ryan Gosling. Foto: Dale Robinette , AP

Morten Tyldum-regisserte «Passengers» ble heller ikke nominert i noen av de prestisjetunge kategoriene i år, men fikk to nominasjoner, for beste produksjonsdesign og beste originalmusikk.

Tyldum ble nominert som beste regissør for «The Imitation Game» i 2014.

Sammen med åtte andre filmer hadde «Kongens nei» nådd gjennom det første nåløyet. Fem av de ni endte opp med nominasjon.

Musikalen «La La Land» satte rekord med antall Golden Globe-statuetter tidligere i år, og det var ventet at filmen også ville få mange Osarnominasjoner.

Filmen mottok hele 14 nominasjoner, noe som er en tangering av den gamle rekorden. Før i år er det bare «All About Eve» (1950) og «Titanic» (1997) som har fått så mange nominasjoner.

Blant annet ble Ryan Gosling nominert for beste mannlige skuespiller, og Emma Stone for beste kvinnelige skuespiller. Og filmen ble nominert som beste film og regissør Damien Chazelle ble nominert som beste regissør.

Her er alle nominasjonene:







Beste film:

«Arrival»

«Fences»

«Hacksaw Ridge»

«Hell or High Water»

«Hidden Figures»

«La La Land»

«Lion»

«Manchester By The Sea»

«Moonlight»





Mannlig hovedrolle:

Casey Affleck, «Manchester by the Sea»

Denzel Washington, «Fences»

Ryan Gosling, «La La Land»

Viggo Mortensen, «Captain Fantastic»

Andrew Garfield, «Hacksaw Ridge»





Kvinnelig hovedrolle:

Isabelle Huppert, «Elle»

Ruth Negga, «Loving»

Natalie Portman, «Jackie»

Emma Stone, «La La Land»

Meryl Streep, «Florence Foster Jenkins»





Regi:

Damien Chazelle, «La La Land»

Barry Jenkins, «Moonlight»

Kenneth Lonergan, «Manchester by the Sea»

Denis Villeneuve, «Arrival»

Mel Gibson, «Hacksaw Ridge»





Fremmedspråkelig film:

«Min pappa Toni Erdmann»

«Forushande»

«En mann ved navn Ove»

«Under sanden»





Kvinnelig birolle:

Viola Davis, «Fences»

Michelle Williams, «Manchester by the Sea»

Naomie Harris, «Moonlight»

Nicole Kidman, «Lion»

Octavia Spencer, «Hidden Figures»





Mannlig birolle:

Mahershala Ali, «Moonlight»

Jeff Bridges, «Hell or High Water»

Lucas Hedges, «Manchester by the Sea»

Dev Patel, «Lion»

Michael Shannon, «Nocturnal Animals»





Produksjonsdesign:

«Arrival» (Patrice Vermette, Paul Hotte)

«Fabeldyr og hvor de er å finne» (Stuart Craig, Anna Pinnock)

«Hail, Caesar!» (Jess Gonchor, Nancy Haigh)

«La La Land» (David Wasco, Sandy Reynolds-Wasco)

«Passengers» (Guy Hendrix Dyas, Gene Serdena)





Originalmanus:

«Hell or High Water»

«La La Land»

«The Lobster»

«Manchester by the Sea»

«20th Century Women»





Adaptert manus:

«Arrival»

«Fences»

«Hidden Figures»

«Lion»

«Moonlight»





Kortfilm animasjon:

«Blind Vaysha»

«Borrowed Time»

«Pear Cider and Cigarettes»

«Pearl»

«Piper»





Langfilm animasjon:

«Kubo og det magiske instrumentet»

«Moana»

«Løvetannbarn»

«The Red Turtle»

«Zootropolis»





Originalmusikk:

Justin Hurwitz, «La La Land»

Mica Levi, «Jackie»

Nicholas Britell, «Moonlight»

Volker Bertelmann and Dustin O'Halloran, «Lion»

Thomas Newman, «Passengers»





Originalmanus:

«Hell or High Water», Taylor Sheridan

«La La Land», Damien Chazelle

«The Lobster», Yorgos Lanthimos and Efthimis Filippou

«Manchester By the Sea», Kenneth Lonergan

«20th Century Women» Mike Mills





Originalsang:

«Can't Stop the Feeling!» - «Troll»

«How Far I'll Go» - «Moana»

«City of Stars» - «La La Land»

«Audition (The Fools Who Dream)» - «La La Land»

«The Empty Chair» - «Jim: The James Foley Story»





Filmklipping:

«La La Land»

«Moonlight»

«Hacksaw Ridge»

«Arrival»

«Hell or High Water»





Kortfilm:

«Ennemis intérieurs», Selim Azzazi

«La femme et le TGV», Timo von Gunten

«Silent Nights», Aske Bang, Kim Magnusson

«Sing», Kristof Deák, Anna Udvardy



«Timecode», Juanjo Gimenez





Kortfilm dokumentar:

«Extremis»

«4.1 Miles»

«Joe’s Violin»

«Watani: My Homeland»

«The White Helmets»





Visuelle effekter:

«Jungelboken»

«Doctor Strange»

«Rogue One: A Star Wars Story»

«Deepwater Horizon»

«Kubo og det magiske intrumentet»





Sminke og hårstyling:

«En mann ved navn Ove»

«Star Trek Beyond»

«Suicide Squad»





Kostymedesign:

Mary, Zophres, «La La Land»

Madeline Fontaine, «Jackie»

Consolata Boyle, «Florence Foster Jenkins»

Colleen Atwood, «Fabeldyr og hvor de er å finne»

Joanna Johnston, «Allierte»





Lydklipp

«Hacksaw Ridge»

«Deepwater Horizon»

«Arrival»

«Sully»

«La La Land»





Langfilm dokumentar:

«Havet brenner»

«I Am Not Your Negro»

«Life, Animated»

«O.J.: Made in America»

«13th»





Lydmiks:

«La La Land»

«Hacksaw Ridge»

«Rogue One: A Star Wars Story»

«Arrival»

«13 Hours»





Foto:

Linus Sandgren, «La La Land»

James Laxton, «Moonlight»

Bradford Young, «Arrival»

Rodrigo Prieto, «Silence»

Greig Fraser, «Lion»