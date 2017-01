I dag kan Norge få Oscar-nominasjon

«Kongens nei» lurer i bakgrunnen som en outsider før Oscar-nominasjonene offentliggjøres tirsdag ettermiddag. Regissør Erik Poppe blir skuffet hvis han ikke får nominasjon.

Tirsdag ettermiddag annonseres årets nominerte til verdens gjeveste filmpris, og for første gang siden «Kon-Tiki» presterte å bli nominert i 2013, har en norsk film nådd langt.

Publikum- og kritikersuksessen «Kongens nei» har nådd gjennom et viktig nåløye og på den såkalte kortlisten før nominasjonene annonseres. Sammen med åtte andre filmer kjemper Erik Poppes drama fra aprildagene i 1940 om å få en Oscar-nominasjon, en ære ikke mange filmer kan smykke seg.

Golden Globe er ofte en pekepinn på hvilke filmer som får Oscar. Les hvilke filmer som vant her!

Filmen er ikke blant favorittene til å bli blant de fem nominerte, i hvert fall ikke hvis vi skal tro ekspertpanelet på goldderby.com, som er sammensatt av mange av de mest profilerte amerikanske filmkjennerne. Samtlige tror den tyske komedien «Toni Erdmann» vil bli nominert. Den tre timer lange komedien plukket med seg alle de gjeveste prisene under European Film Awards.

Historiker-kritikk mot «Kongens nei»

NORSK GLAMOUR: Premiere for «Kongens nei» i Oslo. Fra venstre: Liv Ullmann, Anders Baasmo Christiansen, Tove Børnhoft og Jesper Christensen. Foto: Mattis Sandblad , VG

Av 20 eksperter er det kun én som har «Kongens nei» inne blant sine fem Oscar-kandidater for beste fremmedspråklige film. Det er Tim Gray, mangeårig journalist i Variety.

Han understreker at det alltid er overraskelser med Oscar, og tror «Kongens nei» har en god sjanse til å bli nominert. Akademiet har en egen komité som ser de fremmedspråklige filmene, og det er folkene i denne komiteen som velger ut filmene på kortlisten.

– Mange av de som har stemmerett er opptatt med familie og jobb og har ikke tid til å se så mange filmer, så denne komiteen er en forsikring om at disse filmene faktisk har blitt sett, sier han til VG.

OVERBEVIST REPUBLIKANER: Danske Jesper Christensen spiller Kong Haakon i «Kongens nei». Her er han på premieren i Oslo med kona Tone Børnhoft. Foto: Mattis Sandblad , VG

– Jeg kjenner kun noen få som har sett filmen, og de likte den veldig godt. Og når nominasjonene blir annonsert vil Akademiet sende ut DVDer til alle stemmeberettigede. Så man må anta at mange flere vil ha sett filmen før Oscar-utdelingen 26. februar.

Les også: Kronprins Haakon til folkehavet i Slottsparken: – Dette har vi gledet oss til

Gray påpeke sier filmen har én stor fordel: At handlingen er lagt til 2. verdenskrig, og viser til eksempler fra Oscar-historien.

– Åtte vinnere i kategorien beste film har handling fra 2. verdenskrig. Det er et veldig stort antall av 88 til sammen. Og «Kongens nei» forteller en historie de færreste av oss visste om. Det eksisterer så mange filmer om 2. verdenskrig så man skulle tro det var noe nytt å fortelle. Men denne filmen er original og smart. Den er også veldig rørende, noe som er en stor fordel i Oscar-sammenheng.

Selv om Erik Poppe og resten av «Kongens nei»-gjengen ikke skulle bli nominert kan de ihvertfall trøste seg med å ha nådd lenger enn svært profilerte regissører og skuespillere. Paul Verhoevens «Elle», med divaen Isabelle Huppert i hovedrollen, vant to Golden Globe-priser tidligere i måneden, men er ikke blant de ni på kortlisten.

Det er heller ikke den gamle spanske mester Pedro Almodóvar, Oscar-vinner for beste manus med «Snakk til henne» i 2002. Hans nye film av året, «Julieta» er ikke funnet god nok til å være blant de ni beste fremmedspråklige.

UGJENKJENNELIG: Erik Poppe forteller at de færreste kjenner igjen den gamle Bond-skurken Jesper Christensen som kongHaakon i «Kongens nei» når han viser filmen i USA. Foto: Nordisk Filmdistribusjon AS

«Kongens nei» er den av filmene som kom senest inn i racet. Filmen er den som har hatt senest premiere lokalt, og har kun hatt premiere i Norge mens de andre favorittfilmene har vært vist på festivaler og flere av dem har hatt premiere i USA.

Regissør Erik Poppe har likevel drevet kampanje for filmen en liten stund og kommer rett fra festival i Palm Springs hvor «Kongens nei» fikk fem ekstra visninger, og havnet på topp ti-listen over de beste filmene på festivalen. Han innrømmer glatt at han blir skuffet dersom filmen ikke blir nominert.

– Ja, det blir jeg. Når vi har brukt såpass mye energi og ressurser på dette blir jeg det. På den andre siden er vi i konkurranse med åtte svært gode filmer. Det morsomme er at jeg konkurrerer med én av regissørene som gjorde at jeg begynte som filmregissør i utgangspunktet! (Russiske Andrei Konchalovsky som lagde «Runaway Train» i 1985, og som er nominert med «Paradise», journ.anm).

Poppe er litt overrasket over reaksjonene han fikk under spørsmålsrundene han har gjort i USA. Publikum leser nemlig en relevans til ting som skjer her og nå.

– Relevansen later til å være filmens sterkeste kort. Folk trekker frem at den handler om en leder som tar et uselvisk ansvar. I disse tider med Trump og «Brexit», med ledere som er mer fokusert på seg selv i stedet for folket føles dette relevant, sier Poppe.

Les også: Filminstituttet: 2016 er tidenes beste norske filmår

Han ivrer for at Filminstituttet og Kulturdepartementet utnytter mulighetene dersom filmen skulle bli nominert.

– En nominasjon har ikke noe verdi for andre enn meg hvis vi lar denne muligheten gå fra oss. Vi må benytte mulighetene for å dra fram andre norske regissører og skuespillere og gjøre alt vi kan for å merkevarebygge norsk film, som danskene og tyskerne er langt flinkere enn oss til. Vi må ikke begrave oss i følelsen av at vi ikke er gode nok!

Disse ni filmene kjemper om Oscar for beste fremmedspråklige film:

«Tanna» (Martin Butler/Bentley Dean) Australia;

«It’s Only the End of the World» (Xavier Dolan) Canada;

«Land of Mine» (Martin Zandvliet) Danmark;

« Min pappa Toni Erdmann» (Maren Ade) Tyskland;

«The Salesman» (Asghar Farhadi) Iran;

«Kongens nei» (Erik Poppe) Norge;

«Paradise» (Andrei Konchalovsky) Russland;

«En mann ved navn Ove» (Hannes Holm) Sverige;

«My Life as a Zucchini» (Claude Barras) Sveits