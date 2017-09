Twitter koker etter video av Chris Evans som kommer hjem til hunden

Etter ti uker på filminnspilling er filmstjernens hund i ekstase over at eieren endelig er hjemme.

Chris Evans har spilt superhelt i en rekke filmer, som blant annet «Captain America» og «Avengers». De siste ti ukene har han vært på filminnspilling utenfor USA, ifølge The Hollywood Reporter er det dog usikkert hvilke film han har jobbet med.

På søndag kom han hjem til hunden sin, Dodger, til stor glede for sistnevnte. Skuespilleren har på Twitter lagt ut en 14 sekunder lang snutt av gjenforeningen. Filmstjernen ligger på gulvet, og hunden logrer og hopper rundt ham.

Twitter svarte med mer enn 81.000 retweets og over 321.000 likes.

Evans har lagt ut bilder og videoer av hunden Dodger flere ganger. Den siste tiden har han lagt ut flere bilder av Dodger hvor han teller ned til gjenforeningen.

I juli la han ut et bilde av seg selv og hunden, og skrev at han virkelig savnet ham. Flere fans tolket det da som at hunden var død, og sendte kondolanser til Evans. Da var han raskt ute og avklarte at Dodger fortsatt var i live:

«Vi er bare tusenvis av kilometer unna hverandre de neste månedene», skrev han da.

Evans adopterte Dodger fra en kennel som var med i innspillingen av filmen «Gifted». I april fortalte han til People at han bare vandret rundt på settet og lurte på om hundene var skuespillere, eller om han kunne adoptere en av dem.

– Jeg så den hunden, og det virket ikke som han hørte hjemme der, så jeg tok ham og han er en virkelig snill hund. De anslo at han var omtrent ett år, men han oppfører seg som en valp, fortalte han da.