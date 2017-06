Hun leder årets Amanda-utdeling

Pia Tjelta (39) skal lede årets Amanda-show fra Haugesund.

Bare to uker før sin egen 40-årsdag har Tjelta fått det ærefulle oppdraget å styre norsk films store festaften.

– En ære, sier Tjelta selv.

Dermed blir det en svært spesiell filmfestival for Pia Tjelta. Ikke bare skal hun lede Amandaprisutdelingen, men hun er i år også tildelt en stein på Haugesunds «Walk of Fame», kunne Rogalands Avis melde for en drøy måned siden.

– Jeg gleder meg til å feire alle de som har svettet og blødd for filmene sine. Jeg har aldri ledet en sending før, så jeg er litt redd også. Men som med alt innenfor filmfaget, så er jeg heldigvis ikke alene, men har flinke folk i alle ledd rundt meg. Først og fremst gleder jeg meg til å feire de fine filmene som er laget, i en by jeg er veldig glad i! sier Pia Tjelta i en uttalelse.

Pia Tjelta filmdebuterte i 2001, i Arild Østin Ommundsens «Mongoland», og har spilt i en rekke høyprofilerte filmer og tv-serier. Tjelta - som har en datter fra før - ble tvillingmor i 2015, og åpnet 2016 med å være en av hele femten skuespillere som ble fast ansatt ved Nationaltheatret i Oslo.

Amandaprisutdelingen finner sted under den årlige filmfestivalen i Haugesund mellom 19. og 25. august. Totalt skal det deles ut tyve priser.

De ulike nominasjonene blir offentliggjort onsdag 21. juni.