Julefreden senker seg hjemme hos familien Hoff Oftebro

Julen er familiehøytid hjemme hos familien Hoff Oftebro på Majorstua i Oslo. Men det er ikke bare rundt middagsbordet stjernefamilien samles.

For første gang er hele skuespillerfamilien Hoff Oftebro med i samme film. Men ingen av dem synes på lerretet. Til gjengjeld hører man dem desto bedre i den nye animasjonsfilmen «Richard Storken».

Møt storkefamilien Hoff Oftebro. Her sitter latteren løst rett før jul. Mor, far og sønn. Anette, Nils Ole og Jonas. I disse travle førjulstider har de vært engasjert i et skikkelig familieprosjekt. De har lagt stemme til hver sin stork i den nye animasjonsfilmen «Richard Storken» - og som seg hør og bør: Annette er storkemor, Nils Ole storkefar og Jonas gir stemme til storkesønnen.

Med på laget er også Jakob Oftebro – men han er «bare» due i filmen.

– Og akkurat som storken flyr Jakob bare rundt hele tiden. Fra det ene til det andre, sier Nils Ole Oftebro og prøver å forklare sønnens fravær.

BRØDRE: Til tross for en aldersforskjell på over ti år, står brødrene Jakob Oftebro og Jonas Hoff Oftebro hverandre nær. - De er glade i hverandre, de er en inspirasjon for hverandre og støtter hverandre, sier en stolt pappa Nils Ole. Foto: Martin Uteng , BI

«Richard Storken» er en påkostet animert familiefilm med premiere til våren. Men allerede nå er den solgt til over 100 land.

– Det er første gang vi som familie er med på det samme prosjektet alle fire og det er ordentlig morsomt. Et prosjekt som vi virkelig er sammen om, sier Anette Hoff.

Best kjent for det brede publikum som Juni fra «Hotel Cæsar». Men med flyttingen fra TV 2 til TV 2 Sumo, har hun i likhet med de andre skuespillerne inntil videre flyttet ut av hotellet.

– Det beste med denne dubberollen, er at jeg kan bare være snill og grei. Det er det jo lenge siden jeg har vært på jobb, sier Anette med et smil.

Familien Hoff Oftebro Nils Ole Oftebro (72): Fra 1968 til 2006 gestaltet han i perioden 1968 til 2006 105 forskjellige roller ved forskjellige teater. Han har vært med i en rekke filmer, TV-serier (nå senest som VG-redaktør i «Mammon»), TV-teater - og gitt norsk stemme til mange tegnefilmer. Anette Hoff (55): Mest kjent som Juni-Anker Hansen i «Hotel Cæsar», en rolle hun har hatt siden serien startet i 1998.Hoff har også hatt regi på enkelte av episoder av samme serie. Over nyttår har hun en sentral rolle i stykket «Jeg forsvinner» ved Nordland Teater. Jakob Oftebro (30): Sønn av Nils Ole Oftebro og Kaja Korsvold. I Norge er han blant annet kjent fra filmer som «Max Manus», «Kon-Tiki» og «Birkebeinerne» og TV-serier som «Broen» og «Lilyhammer». Jonas Hoff Oftebro (20): Sønn av Anette Hoff og Nils Ole Oftebro og halvbror til Jakob Oftebro. Han har spilt i to av Olsenbanden jr filmene, storfilmen «Bølgen» og «Børning 2».

– Og jeg har fått en langbent storkekone for anledningen. Slett ikke dårlig det, skyter Nils Ole inn.

Kort fortalt handler filmen om spurven Richard som adopteres av en storkefamilie og tror derfor han er som dem. Når storkene flyr sørover om høsten, får ikke Richard bli med, fordi han ikke vil overleve den lange reisen, men han bestemmer seg for å følge etter og haiker med to gode venner gjennom Europa.

– Egentlig var det takket være Jakob at vi endte opp i denne filmen alle fire. Han fikk et tilbud om å være med – og tenkte at dette kunne være gøy for oss alle sammen å være med på. Så han tipset oss, sier lillebror Jonas.

Hverken Anette eller Nils Ole legger skjul på at Jonas og Jakob har et godt forhold seg i mellom.

– Det går begge veier. De er glade i hverandre, de er en inspirasjon for hverandre og støtter hverandre, sier pappa Nils Ole.

Dubberollen i «Richard Storken» er på langt nær Jonas' skuespillerdebut. Han har hatt roller i storsatsinger som «Bølgen», «Burning 2» og «Olsenbanden jr». Men tiltross for at han er så arvelig belastet som det går an å bli, er det slett ikke sikkert at han følger i resten av familiens fotspor.

– Nå studerer jeg psykologi, så får vi se hva som skjer, sier Jonas.

– Nettopp det er noe av grunnen til at det at vi alle fire er med i samme filmen, både er morsomt og viktig. Vi vet jo ikke hvilken vei Jonas velger, sier mamma Anette.

Både hun og Nils Ole har jobbet sammen flere ganger tidligere. Til sommeren skal Nils Ole og Jakob dele på rollen som Peer Gynt på Gålå.

FAMILIEPROSJEKTET: Hele familien Hoff Oftebro har vært storker i den nye filmen «Richard Storken» som er en påkostet animert familiefilm med premiere til våren. Foto: «Euforia film/Den siste skilling»

– Jeg er den eldre Peer Gynt og Jakob spiller den unge Peer. Det gleder jeg meg veldig til, sier Nils Ole.

Men før noe annet skjer, samles hele familien til julefeiring hjemme i leiligheten på Majorstua i Oslo. Både julaften og 2. juledag er godt besatt.

– Og vi har allerede hatt en torskemiddag med min tidligere kones familie, sier Nils Ole.

– Men 1. juledag derimot, skyter Annette inn, har vi ingen planer. Det blir en skikkelig pysj-dag og det gleder jeg meg veldig til.