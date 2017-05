Zack Snyder trekker seg fra «Justice League» etter datterens død

Regissør Zack Snyder og produsentkona Debora Snyder er i sorg, og legger skrinlegger Hollywood-jobben.

Zack Snyders 20 år gamle datter Autumn Znyder tok sitt eget liv i mars i år. Stjerneregissøren forsøkte å vende tilbake til action-filmsettet etter tragedien, men har nå innsett at det er mer enn han makter.

– Jeg har bestemt meg for å trekke meg ut av filmprosjektet for å være med familien og barna mine, som virkelige trenger meg, uttalte Snyder (51) til Hollywood Reporter mandag.

Arbeidet med actionfilmen har vært i gang lenge. Regissør Joss Whedon (52) hopper inn i regissørstolen for å dra filmen i land.

– I hodet mitt tenkte jeg at det ville være helbredende å returnere til jobben og bare fordype meg i arbeid for å se om det var en måte å komme seg gjennom dette. Jeg vet at fansen vil bekymre seg for filmen, men det er syv andre barn som trenger meg. Når alt kommer til alt, er det bare en film, forklarte regissøren – også kjent for filmer som «Batman v Superman», «Man of Steel», «300» og «Watchmen».

FILMPAR: Zack Snyder og kona deborah. Foto: AP

Også kona Deborah, som var en av produsentene bak «Justice League», har trukket seg fra det videre arbeidet med filmen.

Autumn Snyder var ett av fire barn Zack Snyder har fra første ekteskap. Han har i tillegg to barn fra et senere forhold og to barn med sin nåværende kone.

Filmselskapet Warner Bros har stor forståelse for Snyder-parets beslutning om å droppe ut.

– Det de går gjennom nå, er ufattelig. Hjertet mitt, hjertene våre, banker for dem, sier Warner Bros Pictures-sjef Toby Emmerich.

«Justice League» har premiere i november. På rollelisten står kjente navn som Gal Gadot, Amber Heard, Henry Cavill, Diane Lane og Ben Affleck.