Variety: Jack Nicholson tilbake til filmen

Skuespillerlegenden skal spille Kristen Wiigs far i den amerikanske versjonen av «Min pappa Toni Erdmann», sju år etter forrige film.

Hollywoodstjernen Jack Nicholson (79) har ikke vært å se på lerretet siden «How Do You Know» i 2010. Før det hadde han kritikerrost innsats i Martin Scorseses «The Departed» i 2006 og moret seg med Morgan Freeman i «Nå eller aldri» i 2007.

Bakgrunn: Nicholson: – Jeg kommer ikke til å jobbe til jeg dør

Nå melder Variety at den tredoble Oscarvinneren vender tilbake til filmen for Hollywoodversjonen av tyske «Min pappa Toni Erdmann» som i år er nominert i kategorien Beste fremmedspråklige film.

Ifølge Varietys kilder skal Nicholson være en stor fan av filmen og skal selv ha tatt kontakt med Paramount-sjef Brad Grey med ideen, noe som førte til forhandlinger om rettighetene.

(Saken fortsetter under videoen der Nicholson kupper Lawrence-intervju)

Nå skal de være sikret, med Nicholson og norskættede Kristen Wiig tiltenkt hovedrollene som spilles av Sandra Huller og Peter Simonischek i originalen. Paramount skal fremdeles være på utkikk etter manusforfatter og regissør og har ikke kommentert saken.

Jack Nicholson: Avviser rykter om dårlig hukommelse

Nicholson skal de siste årene blant annet ha takket nei til rollen som Robert Downey Jrs far i «The Judge» (2014). Rollen gikk til Robert Duvall som ble Oscar-nominert for innsatsen.

I 2013 uttalte skuespilleren som debuterte i 1958 til britiske The Sun:

– Jeg trenger ikke være synlig lenger. Det er faktisk en del av meg som aldri har hatt et ønske om det. Man forandrer seg med alderen. Jeg har et ønske om å spille i filmer som rører ved folk, filmer som handler om følelser og mennesker.

Wiig er kjent fra «Saturday Night Live» og hadde sitt store gjennombrudd med «Bridesmaids» i 2011. I fjor var hun å se i nyinnspillingen av «Ghostbusters».

FAMILIETID: Jack Nicholson med datteren Lorraine Nicholson på en NBA basketball-kamp i Los Angeles i januar 2012. Foto: Danny Moloshok , AP

Les mer: «Norske» Wiig er favoritt i «Bridesmaids»

«Min pappa Toni Erdmann» handler om en hardtarbeidende og pliktoppfyllende kvinne som får uanmeldt besøk av sin kreative far som elsker å spille folk et puss.

VGs filmanmelder skrev:

« Filmen kalles en komedie, kanskje med tanke på dem som mener at begrepet «tysk komedie» er et oksymoron – og dermed gøyalt i seg selv. Den er i hvert fall en veldig melankolsk sådan, som bruker lang tid før den tør bli absurd. Først i den siste av sine tre timer fininnstiller den seg på et henimot febrilt klimaks. Tredjeakten er vel verdt å vente på», og trillet en firer på terningen.

Les hele anmeldelsen her: Sin fars latter