Val Kilmer: – Jeg ble frisk fra kreft

Etter tidligere å ha nektet for at han hadde kreft, sier skuespilleren nå at han er blitt frisk fra sykdommen.

Det var under en spørsmålsrunde på Reddit Kilmer fortalte at han «hadde opplevd å bli frisk fra kreft» og at han fremdeles sliter med en hoven tunge.

– Siden jeg ikke høres ut som mitt vanlige jeg, tror kanskje folk at jeg fremdeles er dårlig, skrev skuespilleren ifølge BBC.

Det var i oktober i fjor Michael Douglas under en pressekonferanse i London uttalte at Val Kilmer led av det samme som han hadde – strupekreft.

– Val var en fantastisk fyr som sliter med det samme jeg hadde, og det ser ikke lyst ut. Jeg ber for ham. Det er hvorfor dere ikke har sett så mye til Val i det siste, sa Douglas den gang, ifølge Variety.

Kilmer selv reagerte med å avkrefte dette på Facebook.

– Jeg elsker Michael Douglas, men han er feilinformert, skrev skuespilleren.

Han fortalte at sist gang han så «Savannens herskere»-kollegaen var to år tidligere, da han spurte Douglas om råd for å finne en spesialist til å diagnostisere en klump i halsen. Kilmer skrev også at han «overhodet ikke hadde kreft».

PÅ SCNENE: Val Kilmer (i midten) hadde rollen som Moses i musikalen «De ti bud» på Kodak Theatre i Hollywood i 2004. Foto: Chris Pizzello , AP

– Noen fans har feilaktig tolket tausheten min når det gjelder personlige ting som at jeg ikke tar vare på helsen min. Ingenting kunne vært fjernere fra sannheten. Selv om jeg er veldig takknemlig for all støtten jeg har fått fra verden over, håper jeg dette avslutter bekymringene for helsen mi, skrev skuespilleren på Facebook.

Under Reddit AMA (Ask Me Anything)-arrangementet forrige uke, skrev Kilmer at han ikke klandret Douglas.

– Han forsøkte sikkert å hjelpe meg fordi pressen spurte hvor det ble av meg på den tiden, skrev skuespilleren.

Kilmer er en Christian Scientist. De er skeptiske til medisinsk vitenskap og mener mange sykdommer kan kureres gjennom bønn.

Han er kjent for filmer som «Top Gun» (1986), «The Doors» (1991) og «Heat» (1995). Han spilte også Batman i «Batman Forever» (1995). Kilmer var med i den norske nostalgiserien «Gylne tider» på TV 2 i fjor, der han fortalte at han ble svartelisten i Hollywood på grunn av vanskelig oppførsel, og ikke hadde fått ordentlige filmjobber de siste 15 årene.

Kilmer har en rolle i den kommende filmatiseringen av Jo Nesbøs «Snømannen» der Michael Fassbender spiller Harry Hole.