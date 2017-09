TV-stjernen Ryan Phillippe saksøkt for påstått mishandling av eksen

Modellen Elsie Hewitt (21) har gått rettens vei med bilder som angivelig viser henne banket gul og blå av Ryan Phillippe (43).

Paret hadde en kort romanse i vår, og ifølge søksmålet – som er omtalt av medier som People, E! og TMZ – skal ting ha utartet seg da forholdet tok slutt i juli.

Hewitt hevder at hun oppsøkte skuespillerens hjem sent en natt for å hente sine eiendeler, og at han i raseri skal ha banket og slått henne før han dyttet henne ned en trapp.

People har publisert flere av bildene som ifølge 21-åringen viser skadene hun pådro seg i det angivelige sammenstøtet med Phillippe, kjent fra blant annet TV-serien «Shooter» og som Hollywood-stjernen Reese Witherspoons eksmann.

Hewitt og Phillippe har imidlertid svært ulike versjoner av hva som skal ha skjedd. Mens Hewitt hevder at det var hun som brøt forholdet, påstår kilder nær Phillippe at det var han som droppet henne. TMZ skriver at opplysninger fra Phillippes leir går ut på at Hewitt nektet å forlate leiligheten hans, og at hun falt og skadet seg da han forsøkt å fjerne henne.

Begge påstår at den andre var påvirket av medikamenter.

EKSKONE: Rayn Phillippe og Reese Witherspoon i 2005. Hun har vunnet Oscar og er blant Hollywoods mest ettertraktede kvinner. Phillippe er mest kjent fra TV-skjermen. Foto: AP

En talsperson for politiet i Los Angeles bekrefter ovefor amerikanske medier at det er fylt ut en politirapport, og at saksøkte ble ilagt besøksforbud i ti dager etter hendelsen, men at det nå er opphevet. Saken er videresendt til L.A. City Attorney, som skal avgjøre om det skal tas ut tiltale mot trebarnsfaren.

Hewitt, modell for blant annet luksusmerket Guess, krever om lag åtte millioner kroner i oppreisning.

Hewitt har i natt postet en lang melding på sin Instagram-side, under et nærbilde av seg selv. Der skriver hun – uten å gå i detaljer – at det er lett å tro at andre liv er perfekt fordi man bare poster lykkelige stunder i sosiale medier.

«Men alle kjemper sine egne kamper», skriver hun og takker sine over 400.000 følgere på bildedelingstjenesten for kjærlighet og støtte: