Tom Cruise-stunt gikk galt - filminnspilling utsatt

Innspillingen av Tom Cruise-filmen «Mission: Impossible 6» blir stanset i opptil tre måneder etter at stjernen brakk ankelen i helgen. Dermed blir også innspillingen av sluttscenen på Prekestolen utsatt.

Både Variety og Deadline Hollywood skriver dette onsdag kveld med referanse til en uttalelse fra Paramount som står bak filmen.

Her heter det at innspillingen av filmen vil bli stoppet inntil Tom Cruise er helt frisk igjen. Men, understreker studio i sin uttalelse at filmen skal ha premiere som planlagt 27. juli 2018.

I slutten av september skulle Tom Cruise og filmteamet spille inn sluttscenen av «Mission: Impossible 6» på Prekestolen i Rogaland, skriver NRK.

– Scenene fra Prekestolen skal med i filmen, der blir det ingen forandring, opplyser daglig leder Audun Rakne i Stiftelsen Prekestolen til Stavanger Aftenblad.

FÅR HJELP: Her får Tom Cruise hjelp etter at det gikk galt under filminnpillingen i London. Cruise landet så han ble hengende over kanten, før han drar seg opp og halter bortover taket. fOTO: WENN

Det er kjendisnettstedet TMZ som publisert en video av Tom Cruise (55) fra lørdag. I videoen kan man se Cruise, med sikkerhetsline, hoppe fra et stillas på ett tak, og over på et annet, der kamera-operatørene filmer. Cruise lander så han blir hengende over kanten, før han drar seg opp på halter bortover taket. Han faller så sammen på alle fire, men reiser seg deretter opp og halter tilbake til kanten, der mannskapet firer ham tilbake til stillaset ved hjelp av sikkerhetsselen.

– Tom ønsker å takke dere alle for støtte og omtanke, og han gleder seg til å vise dere filmen neste sommer, heter det videre i uttalelsen fra Paramount.

Kilder sier til Variety at filmen vil kunne være ferdig som planlagt, blant annet ved å stramme inn på etterproduksjon og legge scener hvor Tom Cruise er med i mot slutten av innspillingen.

Men i følge nettstedet er ikke det helt problemfritt og kan skape problemer for de andre skuespillerne som Simon Pegg, Henry Cavill og Rebecca Ferguson. Flere av dem skal i gang med nye innspillinger så snart de er ferdig med «Mission: Impossible 6»

Paramount skal også være bekymret for at alle forsinkelser i produksjonen skal få negative konsekvenser for for innspillingen og verste fall tidsplanen for oppfølgeren til den legedariske Tom Cruise-filmen «Top Gun» som er planlagt ferdig sommeren 2019.

Tom Cruise er kjent for å insistere på å gjøre flest mulig av stuntene sine selv. Under innspillingen av «M:I2» hadde de en nestenulykke da Cruise skled på en fjellklippe, 1500 fot over bakken. Det gikk bra takket være sikkerhetslinen.

Til den sjette filmen er han observert i flere tilsynelatende farlige situasjoner: Han skal ha kjørt en motorsykkel inn i en bil i Paris, og I Oxfordshire ble han avbildet mens han hoppet i fallskjerm tidligere i måneden.