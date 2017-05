TMZ: Filmstjernen Estella Warren arrestert

Politiet rykket ut til stjernens hjem og pågrep henne etter at hun angivelig skal ha gått løs på kjæresten, skriver kjendisnettstedet TMZ.

Estella Warren (38), kjent fra filmer som «Apeplaneten (Planet of the Apes)», «No Way Out» og «Nocturna», samt en rekke TV-serier, ble søndag morgen arrestert hjemme i Marina del Rey i Los Angeles og brakt i varetekt.

En krangel med hennes ikke navngitte kjæreste, skal ha endt med at skuespilleren kastet en flaske flytende vaskemiddel på ham, skriver TMZ.

Warren slapp ut senere på dagen mot en kausjon på om lag 150.000 kroner. Hun er siktet for vold og må møte til høring i retten på et senere tidspunkt.

Kjæresten skal ikke ha pådratt seg fysiske skader.

Det er ikke første gang kanadiske Warren er i klammeri med loven. For seks år siden ble hun tatt for fyllekjøring – for andre gang på fire år. Da krasjet hun inn i tre parkerte biler og motsatte seg arrest da politiet ankom åstedet. Hun forsøkte å stikke av og sparke til en politibetjent.

GJENNOMBRUDDET: Estella Warren i 2001, på premieren til «Planet of the Apes». Foto: Reuters

Warren erklærte seg senere skyldig i alle tiltalepunkter, noe som resulterte i at tre tiltalepunkter ble droppet, og hun slapp unna med prøvetid og pålagt rusrehabiliteringsprogram. I tillegg sjekket hun på eget initiativ inn på en avvenningsklinikk.

Den tidligere svømmeren og undertøysmodellen uttrykte i retten i 2011 stor anger og fortvilelse. Hun bedyret at hun i fremtiden ville fokusere på karriere, familien sin og det å være et godt forbilde for andre.

Warren var opprinnelig toppidrettsutøver innen synkronsvømming og var nær ved å kvalifisere seg til OL i 1996 da hun valgte å satse på modellyrket i stedet. Det ble et springbrett til skuespilleryrket. Hun har hatt roller i TV-serier som «Ghost Whisperer» og «Law and Order», og dukker ifølge IMDb snart opp i TV-serien «Age of The Living Dead».