Thorbjørn Harr i ny filmhriller om «stockholmsyndromet»

Thorbjørn Harr (42) kan føye enda et Hollywood-prosjekt til merittlisten – nå med Noomi Rapace (37) og Ethan Hawke (46).

Harr melder selv nyheten på Instagram:

«Ny jobb. Ny gjeng. Toronto, Canada», skriver han.

Oslo-mannen står oppført som nummer fem på oppramsingen av rollebesetningen på filmnettstedet IMDb. Helt øverst figurerer den svenske «Lisbeth Salander»-stjernen Noomi Rapace og amerikanske Ethan Hawke (46), kjent fra blant annet «Before Sunrise» og «Gattaca».

Hollywood Reporter omtalte allerede i januar at de to var aktuelle i filmthrilleren, som har fått navnet «Stockholm». Nå er det altså offisielt at Harr inngår i stjernelaget, hvor også britiske Mark Strong (53) og kanadiske Christopher Heyerdahl (53) er med.

Hvilken rolle Harr skal spille, står det ikke noe om. VG har ikke lykkes i å få en kommentar fra Harr, som ifølge IMDB nå er i gang med innspilling. Og det pågrår for tiden i Canada, skal vi tro Harrs korte Instagram-post.

Stockholmsyndromet



Hendelsen fra Stockholm 23. august 1973 fikk internasjonal oppmerksomhet og skrev seg inn i historien. Raneren Janne Olsson forskanset seg i banken på Norrmalmstorg i seks dager med fire gisler. Han krevde at politiet skulle løslate en gammel cellekamerat, Clark Olofsson, og føre ham til banken. For første gang i svensk mediehistorie overførte fjernsynet gisseldramaet direkte.

Det psykologiske fenomenet «stockholmsyndromet» har sitt utspring i nettopp dette, og går ut på at ofrene får sympati med gjerningsmannen og i stedet utvikler negative følelser overfor dem som forsøker å redde dem.

Kanadiske Robert Budreau (43) har skrevet filmmanuset og skal også regissere filmen, som får premiere i løpet av neste år. Scott Aversano og Will Russell-Shapiro er produsenter.

Svenske Kristin Enmark var 23 år da hun utviklet etter hvert varme følelser for Clark Olofsson, som etter hvert ble en av gisseltagerne. Hun er opphavet til «stockholmsyndromet», og i 2015 besøkte hun «Skavlan» for å snakke om den da 32 år gamle historien.

Eksemplene på krimsaker som har fått merkelappen stockholmsyndromet knyttet til seg de siste 30 årene, er mange. Kidnappingsofferet Natascha Kampusch uttalte i 2007 – etter mange år i fangenskap – at hun ble rammet av stockholmsyndromet. Hun syntes synd på kidnapperen.

Også etter kidnappingen av Jaycee Lee Dugards i 2009 ble det reist spørsmål om hun hadde utviklet samme forhold til sin kidnapper.

Harr seiler i medvind karrieremessig, og utlandet har for lengst fått øynene opp for den blonde skandinaven. Han har markert seg i TV-serier som «Vikings» og «Younger» og er for tiden opp med innspillingen av filmen «Bel Canto» i New York, sammen med Oscar-vinner Julianne Moore (56).

– Å spille mot Julianne Moore er en stor opplevelse. Og det er selvfølgelig veldig inspirerende å få jobbe med den gjengen her borte, uttalte den norske stjernen til VG i februar.

