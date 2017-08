Stuntkvinne døde under «Deadpool»-innspilling – Ryan Reynolds i sorg

Et motorsykkelstunt gikk forferdelig galt på filmsettet i Vancouver mandag.

Motorsyklisten Joi «SJ» Harris, som figurerte som såkalt «body double» under filminnspillingen av «Deadpool 2», omkom under et stunt. Hovedrolleinnehaver Ryan Reynolds (40) er dypt ulykkelig over hendelsen.

«I dag mistet vi på tragisk vis et medlem av crewet vårt mens vi filmet «Deadpool. Hjertene våre er sønderknust, og vi er i sjokk. Men ingenting kan måle seg med den sorgen og ufattelige smerten hennes familie og kjære må kjenne på akkurat nå. Hjertet mitt flommer over for dem – og for hver og en som hun har betydd noe for i denne verden», skriver den kanadiske Hollywood-stjernen på Twitter.

Filmregissør David Leitch har uttalt seg til bladet People:

– Jeg er i dyp sorg over tapet av en av våre stuntutøvere i dag. Ord kan ikke beskrive hva jeg og resten av «Deadpool 2»-staben føler over denne tragedien.

Ifølge Vancouver Sun skjedde ulykken da kvinnen mistet kontroll over motorsykkelen og traff en fortauskant. Ferden skal ha endt i et glassvindu, og to fotgjengere skal så vidt ha unnlatt å bli truffet av kjøretøyet. Kvinnen ble fraktet til sykehus, men døde angivelig på stedet.

Dette skal ha vært Harris' aller først jobb som stuntkvinne på film. Deadline.com skriver at hun ikke skal ha brukt hjelp, fordi rollefiguren hun skulle kopiere, ikke bruker hjelm. Angivelig spilte hun «body double» for den tyske skuespilleren Zazie Beets.

Stuntet skal ha vært svært godt innøvd. Likevel endte det fatalt. Ulykken skjedde mandag morgen, og politiet er i gang med etterforskning.

Det er ikke første gang en stuntutøver dør på settet. I 2011 mistet en mann livet under innspillingen av «The Expendables 2». I 2008 gikk det også fryktelig galt under «Red Cliff»-innspillingen. I 2002 var det «Tears of the Sun» som ble rammet av en tragedie.

I helgen var Tom Cruise uheldig da han utførte et av sine egne stunt under innspillingen av nye «Mission Impossible». Han slapp imidlertid unna med en smell i bena, så selv om det så dramatisk ut, var hendelsen av det mindre alvorlige slaget.

«Deadpool 2» er oppfølgeren til filmen fra 2016. Reynolds spilte hovedrollen også i denne.

