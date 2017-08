Stjerneregissører i krangel om «Wonder Woman»

Mesteregissør James Cameron (63) mener at «Wonder Woman» er et tilbakesteg for kvinner.

Det faller «Wonder Woman»-regissør Patty Jenkins (46) tungt for brystet. Hun tar nå til motmæle etter at «Titanic»- og «Avatar»-regissøren uttalte til The Guardian torsdag at «Wonder Woman»-rollen er «et objektivisert ikon».

– Det den selvforherligende ryggsleikingen i Hollywood har gjort med «Wonder Woman», er villedende, sier han om den enorme kassasuksessen og legger til at «den mannsdominerte filmindustrien med dette gjør det samme som de alltid har gjort».

– Jeg sier ikke at jeg ikke liker filmen, men for meg er dette et tilbakesteg, sier den Oscar-belønnede filmskaperen.

Fått med deg? Norsk skuespiller med i «Wonder Woman»

Han sammenligner «Wonder Woman», spilt av israelske Gal Gadot (32), med «Terminator»-heltinnen Sarah Connor.

KRITISK: James Cameron. Foto: AP

– Sarah Connor var ikke et skjønnhetsikon. Hun var sterk, komplisert og en grusom mor, og hun fikk kinopublikums respekt gjennom ren råskap, sier Cameron.

Lest anmeldelsen? Spektakulær, men komplisert

Slår tilbake



Patty Jenkins forsvarer «Wonder Woman» med nebb og klør og skriver på Twitter at det ikke finnes kun én måte å fremstille sterke kvinner på.

«Hvis kvinner alltid må være harde, tøffe og vanskelige for å bli sett på som sterke, og vi ikke står fritt til å vise flere dimensjoner eller feire et kvinneikon fordi hun er tiltrekkende og kjærlig, har vi vel ikke kommet særlig langt, har vi vel?», tordner hun.

Lest denne? Var fem måneder på vei under filmingen

FORSVARER SEG: Patty Jenkins. Foto: AFP

– Manglende evne

Jenkins fortsetter tilsvaret med at hun mener kvinner både kan og bør være alt som mannlige hovedrolleinnehavere er.

Hun runder av med et ironisk spark til Cameron:

«James Camerons manglende evne til å forstå hva «Wonder Woman» er og står for for kvinner over hele verden, er ikke noen stor overraskelse. Selv om han er en fantastisk resgissør, er han ikke kvinne.»

Ikke alle liker den: Libanon forbyr «Wonder Woman»