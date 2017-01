Stjal nakenbilder fra kjendiser - nå har han fått sin straff

En 29-åring fra Chicago er dømt til ni måneders fengsel etter å ha hacket 30 kjendiser.

Hollywood-stjerneskuddet Jennifer Lawrence er blant kjendisene som i 2014 ble frastjålet diverse privat informasjon, inkludert nakenbilder og -video.

29-åringen sto tiltalt for å ulovlig ha anskaffet seg denne informasjonen ved bruk av såkalt phishing, hvor svindleren forsøker å lure offeret til å gi ut for eksempel brukernavn og passord til private e-postkontoer.

Slik kunne han hente ut informasjonen han ville. Påtalemyndigheten har imidlertid ikke bevis for at 29-åringen igjen spredte bildene og informasjonen på nett, selv om bildene har blitt spredt.

Nyhetsbyrået Associated Press skriver at 29-åringens phishing-system ga ham ulovlig tilgang til over 300 private iCloud- og e-post-kontoer.

Gjerningsmannen har innrømmet lovbruddet, og hans forsvarer var enig i at straffen på ni måneder var passende.

Han må også betale erstatning til en ikke navngitt kjendis.

I tillegg til Lawrence var Mary Elizabeth Winstead, Kate Upton og Justin Verlander blant stjernene som ble utsatt for hackingen.

Lawrence snakket samme høst om hackingen. Bildene ble, ifølge Lawrence, sendt til hennes daværende kjæreste, den britiske skuespilleren Nicholas Hoult (24).

- Jeg var i et kjærlig, sunt og godt forhold i fire år. Det var avstandsforhold, og enten så ser kjæresten din på porno eller så ser han på deg, forteller Lawrence.