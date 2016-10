«Spider-Man»-stjernen Tobey Maguire skilles

Hollywood-skuespilleren (41) og kona går hver til sitt etter ni års ekteskap.

Tobey Maguire og smykkedesigner-kona Jennifer Meyer (39) kunngjør bruddet i en felles pressemelding, hvor de opplyser at beslutningen er tatt etter «nøye overveielser og sjelegransking».

Paret forteller at deres førsteprioritet nå blir å sørge for fortsatt trygge, gode rammer for datteren på ni og sønnen på syv.

«Vi skal oppdra dem men kjærlighet, respekt og vennskap», skriver de ifølge kjendismagasinet People.

Filmstjernen, som selv hadde en turbulent oppvekst, møtte Meyer i 2003, og de giftet seg på Hawaii fire år senere.

Maguire er best kjent for sin rolle som Peter Parker i «Spider-Man»-filmene. Han spilte også mot Leonardo DiCaprio (41) i «Den store Gatsby».

Meyer er for øvrig datter til Hollywood-mogul Ron Meyer (72).