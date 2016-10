Slanket seg voldsomt for filmrolle

Robert Pattinson (30) spiste ett måltid om dagen for rollen som Amazonas-utforsker i sin nye film, der han spiller mot Charlie Hunnam (36).

I «The Lost City of Z» spiller «Sons of Anarchy»-stjernen Charlie Hunnam en oppdagelsesreisende, basert på virkelighetens Percival Fawcett, som forsvant under en ekspedisjon til en mystisk by i Amazonas på 1920-tallet.

HOVEDROLLE: Charlie Hunnam på en motevisning under moteuken i Milano i januar 2015. Foto: Tullio M. Puglia , Getty Images

«Twilight»-stjernen Robert Pattinson har rollen som en i reisefølget, Henry Costin. Og det å forberede seg til en rolle som jungel-eventyrer, var ikke bare et eventyr, skal vi tro Pattinson.

Fikk du med deg: Pattinson er lei av å snakke om Kirsten Stewart.

Spiste nesten ingenting



– Jeg spiste omtrent ingenting under innspillingen. Jeg elsket det etterpå, for i én uke i London hadde jeg 28-tommers livvidde. Jeg tenkte «Oooh! Skinny jeans!», forteller han People på førpremieren under New York Film Festival i helgen.

Han og medspillerne skal ha levd på så lite som ett måltid om dagen. Men Pattinson forble ikke 71 centimeterne rundt livet over lang tid.

Charlie Hunnam: Derfor trakk han seg fra «Fifty Shades».

– Det varte i omtrent tre dager. Etter å ha levd på en liten fiskebit og et riskorn om dagen i seks-syv uker, så legger du på deg omtrent syv kilo av å spise et smørbrød etterpå, sier han til kjendismagasinet.

Hunnam ledet an



Skuespiller Edward Ashley fortalte People at det var Charlie Hunnam som tok ansvar.

– Vi måtte gå ned mye i vekt og vi trente sammen hver kveld. Vi bokset sammen og fulgte dietten sammen. Vi spiste for eksempel et egg til frokost, og så en avokado og litt tunfisk til lunsj. Og det var det. Charlie var en fantastisk leder, sier Ashley.

Også Tom Holland og Sienna Miller spiller i filmen som har ordinær USA-premiere i april neste år. Det er ukjent om og når den kommer til Norge.