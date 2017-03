«Skjønnheten og udyret» setter rekorder

Disneys nyinnspilling med Emma Watson i hovedrollen setter kassarekorder i både Norge og USA.

Den nye varianten av den klassiske historien, denne gangen med skuespillere og spesialeffekter i stedet for ren animasjon, har markert seg skarpt på kinoene på flere kontinenter.

I Norge hadde «Skjønnheten og udyret» 105.602 besøkende i premierehelgen, mens «Kong: Skull Island» i sin andre uke fikk 25.638 som ga et totalbesøk på 98.836, ifølge tall fra Film & Kino. Så langt i år har bare «Fifty Shades Darker» hatt en bedre åpningshelg, med 158.324 besøkende.

I USA spilte filmen ifølge kinodatabasen Box Office Mojo inn 1,45 milliarder kroner. Dermed har den allerede dekket inn det ikke ubetydelige budsjettet på 1,36 milliarder. 1,45 milliarder i åpningshelgen sikrer «Skjønnheten og udyret» rekorden for beste mars-premiere noensinne. Det plasserte filmen som den sjuende beste åpningshelgen noensinne, foran «Harry Potter og dødstalismanene – del 2» og rett bak «Iron Man 3».

UDYR: Dan Stevens er langt fra rollen i «Downton Abbey» i «Skjønnheten og udyret». Foto: , The Walt Disney Company Nordic

Utenom USA sveipet musikalen inn 180 millioner dollar, eller 1,53 milliarder kroner og landet på 14. plass blant åpningshelger noensinne på verdensbasis, midt mellom de to siste «Pirates of the Caribbean»-filmene. Den er også allerede den tredje best besøkte musikalen i USA i noensinne, bak «Grease» og «Chicago», men foran den ferske Oscar-vinneren «La La Land».

«Skjønnheten og udyret» slo også «Finding Dory»-rekorden for beste åpningshelg for barnefilmer (I USA filmer med aldersmerkingen «parental guidance»).

Filmen er den nyeste live-action versjonen av klassiske tegnefilmer Disney lager, men studioet har allerede planlagt lignende versjoner av «Dumbo» og «Mulan» ifølge Variety. Som kjent har de allerede laget live action-nyinnspillinger av «Alice i eventyrland», «Jungelboken» og «Askepott».

I USA ligger «Kong: Skull Island» og «Logan: The Wolverine» på henholdsvis andre- og tredjeplass etter helgen, mens i Norge smyger «Karsten og Petra – ut på tur» seg inn på tredjeplassen foran «Logan».