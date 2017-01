Sienna Miller og Ben Affleck: Ni timers filmsex endte i tårer

Ben Affleck (44) fikk selv bestemme detaljene i de intime scenene med Sienna Miller (35) i «Live By Night».

Innspillingen av «Live By Night» var i overkant krevende for skuespillerveteranene. Affleck spilte den mannlige hovedrollen, men hadde også regien i filmen krimdramaet som får norgespremiere 20. januar.

I tillegg står Affleck for både filmmanuset, basert på romanen til krimforfatter Dennis Lehane, og som produsent. Altså hadde han det meste å si når sex-scenene med den kvinnelige hovedrollen skulle festes til filmrullene.

– Kunne blitt pinlig

Miller snakker om det hun omtaler som «maraton-sex» i et ferskt intervju med E!.

– Det er helt hysterisk. Ben og jeg er som bror og søster, takk og lov. Ellers kunne det blitt skikkelig pinlig. Vi kniste og lo masse. Han er veldig profesjonell, men det er ikke jeg. Men det ble et kult innslag, forteller hun.

I filmen skal det nemlig demonstreres at de to rollefigurene hadde sex «overalt». Dermed måtte de to til pers i bilen, i baren – i det hele tatt overalt.

Miller skjønte allerede før hun takket ja til rollen at dette kunne bli intenst.

– Jeg innså jo at det lå an til en hel dag med elskovsscener. Men jeg tenkte: Ok, hvordan gjør vi dette?

Det endte med ni timer innspilling av heftig sex.

– Da de ni timene var gått, ristet jeg av latter, mens tårene strømmet nedover ansiktet. Jeg mener... Det eneste jeg kan si er at man må jo bare le. Ben er proff. Sånn er det med den saken, sier hun.

ROLLENE: Ben Affleck spiller Joe Coughlin, sønn av Bostons politiinspektør, som har vendt ryggen til en streng oppdragelse for å meske seg i hevn, begjær, svik og romantikk. Der kommer Sienna Millers figur inn i bildet. Foto: AP

Affleck skal ha vært så ivrig på å filme sammenhengende uten kutt at Miller til slutt tvilte på om det hele var en spøk:

– Jeg spurte ham om hva det egentlig var han forsøkte å overbevise folk om – om sin egen seksuelle ekspertise og kapasitet, sier hun leende til E!.

Miller slet så med å holde seg alvorlig at hun flere ganger måtte forlate rommet.

AV OG PÅ: Jennifer Garner og Ben Affleck i 2013. Foto: AFP

Affleck: – Hun lo og lo

Affleck innrømmer også overfor det amerikanske underholdningsnettstedet at han holdt tempoet oppe.

– Sienna trodde jeg bare ville fremstille meg selv som en verdensmester som holdt på i all evighet. Hun lo og lo, mens jeg måtte si at det ikke akkurat var den responsen jeg hadde sett for meg, sier 44-åringen, som forklarer at han bare ville ha mye å velge mellom på klippebordet.

Da filmen ble spilt inn i 2015, svirret det rykter om romanse også utenfor setter, men det ble aldri bekreftet.

Søndag kastet både Affleck og Miller glans over Golden Globe Awards i Los Angeles, hvor de delte ut pris.

Privat skal Affleck være i ferd med å reparere det havarerte ekteskapet med Jennifer Garner (44). Paret ble separert for halvannet år siden, angivelig etter at Affleck hadde hatt et forhold til en annen kvinne. Etter måneder med megling vurderer stjerneparet, som har tre barn sammen, visstnok å gi ekteskapet en ny sjanse.

Miller har hatt en rekke kjendisromanser, men er nå i et forhold med regissør Bennett Miller (50).

