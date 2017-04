Shia LaBeouf-film solgte kun én billett i England

Thrilleren «Man Down», med Shia LaBeouf (30) som hovedtrekkplaster, gikk på en skikkelig smell.

Filmen hadde premiere i England i helgen, men det var altså bare én person som kjøpte billett, skriver filmbibelen Variety.

Dermed ble inntjeningen kun 75 kroner. Trolig ligger det an til tidenes rekord – i negativ forstand.

– Stakkars Shia. Denne åpningen kan nok ende i Guinness' Rekordbok eller noe, sier analytiker i ComScore, Paul Dergarabedian, til bladet.

Det skal opplyses at filmen kun var satt opp i én kinosal, Reel Cinema i Burnley. Samtidig som premieren ble den også gjort tilgjengelig digitalt. «Man Down» lanseres på DVD og Blu-ray i mai.

«Man Down» beskrives som en krigsthriller innen science fiction- og dramasjangeren.

Shia LaBeouf, tidligere kjent fra kassasuksesser som «Transformers» og «Indiana Jones», spiller hovedrollen tidligere marinesoldat i et postapokalyptisk USA. Sammen med sin beste venn starter han den desperate letingen etter sønnen.

Gary Oldman (59), Jai Courtney (31) og Kate Mara (34) står også på rollelisten. Dito Montiel har både skrevet filmmanuset og stått for regien.

LaBeouf har vært i hardt vær også tidligere i år. I januar ble han arrestert og siktet for å ha dratt skjerfet av en mann og klort og dyttet ham utenfor Museum of the Moving Image i New York. Bakgrunnen for tumultene var at filmstjernen protesterte mot president Donald Trump.

Skuespilleren har det med å provosere og skape overskrifter, men den ferske filmfloppen så han nok ikke komme.

