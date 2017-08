Selena Gomez og Elle Fanning til neste Woody Allen-film

19-årige Elle Fanning og den tidligere barnestjernen Selena Gomez (25) spiller begge i Woody Allens nyeste film.

Woody Allen (81) er kjent som en av Hollywoods mest produktive regissører. Siden regidebuten med «What’s Up, Tiger Lily» i 1966, har han regissert rundt 50 filmer. Han har skrevet manus til rundt 70.

Nå er han i gang med sin nyeste, så langt tittelløse, film- hans tredje for Amazon. Ifølge Deadline er det klart at Elle Fanning, Selena Gomez og Tiomothée Chalamet er blant skuespillerne på prosjektet.

Det var i fjor Allen samarbeidet med Amazon Studios for første gang, med «Café Society». Han har også laget sin første TV-serie for dem, «Crisis in Six Scenes».

KJÆRESTER: Selena Gomez og kjæresten The Weeknd på galla på MET-museet i New York 1. mai i år. Foto: Dimitrios Kambouris , AFP

Men mellom TV-serien og den nye filmen, har regissøren også spilt inn filmen «Wonder Wheel» med blant andre Kate Winslet, Justin Timberlake og James Belushi. Handlingen der er lagt til Coney Island på 50-tallet og den har premiere 1. desember.

Elle Fanning fikk sitt store gjennombrudd med J. J. Abrams’ «Super 8» i 2011, men hadde da allerede hatt 29 film- eller TV-roller. Siden da har hun vært å se i «We Bought a Zoo» (2011), «Maleficent» (2014) og «Moderne kvinner» (2016).

I CANNES: Blake Lively, Woody Allen, Kristen Stewart og Jesse Eisenberg på premieren på «Café Society» på filmfestivalen i mai 2016. Foto: Thibault Camus , AP

Selena Gomez, som også er artist, er kjent fra flere serier på Disney Channel, men i 2012 viste hun seg fra en helt ny side i «Spring Breakers». De siste årene har hun også engasjert seg som produsent, blant annet for den kontroversielle Netflix-serien «13 Reasons Why». Gomez var også lenge kjent for forholdet til Justin Boeber. Nå er hun kjæreste med artisten The Weeknd.

Nylig gikk Kygo-singelen med Gomez til topp 10 på Billboard Top 100.

