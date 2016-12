Ryan Reynolds og Blake Lively viste frem barna på stjernefeiring

Kona Blake Lively (29) var minst like stolt som ektemannen Ryan Reynolds (40) da han fikk sin egen stjerne i Hollwood torsdag.

Skuespillerparet hadde med seg begge døtrene på den høytidelige seremonien. Mens både mamma og pappa var iført finstasen, var smårollingene kledd i komfortable hverdagsantrekk.

Til nå har de to skjermet barna for offentligheten. Yngstedatteren, som de ennå ikke har røpet navnet på, er bare tre måneder, mens den eldste – James – er to og et halvt. Da de ble foreldre første gang, opplevde de at en av Reynolds' barndomsvenner solgte babybilde til pressen.

Før alle fire fant veien frem til stjernen for å bli fotografert, inntok Reynolds talerstolen.

– Jeg må takke kona mi Blake, som sitter der, og som betyr alt for meg, sa Reynolds ifølge Us Magazine før han henvendte seg direkte til henne:

STJERNEPAR: Blake Lively og Ryan Reynolds. Foto: AFP

– Du er det beste som har hendt meg. Du gjør alt i livet mitt bedre. Og du har gitt meg de to mest fantastiske barna jeg noensinne kunne håpet på.

Kanadiske Reynolds har spilt i en rekke filmer og serier de siste 20 årene. Blant hans mest berømte filmer er «The Proposal», «Deadpool» og «Buried». «Deadpool 2» er under oppseiling.

Lively postet et minne på Instagram etterpå, hvor hun skrev:

«Stolt er et ynkelig ord for å beskrive hvordan jeg følte det i dag. Innflytelsen din er unektelig veldig stor. Det har den alltid vært, men nå har vi en herlig stjerne til å bevise det».

Reynolds var tidligere gift med filmstjernen Scarlett Johansson (32). Ekteskapet holdt i to år før de ble separert og skilt i rekordfart i 2010. Samme året ble Reynolds kåret til verdens mest sexy mann. To år senerre, i 2012, giftet han seg med Lively, kjent fra blant annet «Gossip Girl». Hun er i disse dager aktuell med filmen «The Shallows».

Reynolds Hollywood-stjerne er et resultat av en iherdig kampanje i regi av stjernens tilhengere. Organisasjonen Hollywood Chamber of Commerce mottar hvert år om lag 300 forslag fra fanklubber og agenter. Bare 15–20 av disse ender opp med stjerne.

