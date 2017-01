Ryan Reynolds og Andrew Garfield trøstet hverandre med kyss

De fleste hadde nok blikket festet på Golden Globe-vinner Ryan Gosling (36), men det skjedde saker og ting i bakgrunnen.

Hollywood-kjekkasene Ryan Reynolds (40) og Andrew Garfield (33) omfavnet hverandre i et spontant, men heftig kyss, med blant annet Reynolds' filmstjernekone Blake Lively (29) som lattermildt vitne.

Oppdatert? Her er hele vinnerlisten

Da Lively brøt ut i latter, fikk også de andre rundt bordet med seg opptrinnet. Ifølge Variety var det vanskelig å se hvem som høstet mest applaus der og da – prisvinner Gosling eller de to mennene som klinte til.

Mens Gosling stolt kunne ta imot prisen for beste mannlige skuespiller i musikal eller komedie («La La Land»), måtte nemlig Ryan Reynolds og Andrew Garfield se seg snytt for priser. Likevel klarte de altså å stjele en solid del av glansen.

Følelsesladet tale: Ryan Gsoling dedikerte pris til død svoger

Reynolds var nominert i samme kategori som Gosling (for «Deadpool», mens Garfield stilte med vinnersjanse i kampen om trofeet for beste drama («The Hacksaw Ridge»).

Ops: Teknisk trøbbel for programleder Jimmy Fallon

Artikkelen fortsetter under bildet.

TV-bildene av Gosling med det kyssende paret i bakgrunnen, spres nå i sosiale medier. Stuntet betraktes for øvrig som nok et tydelig hint i retning av hva Reynolds og Garfield tidligere har foreslått om sine respektive rollefigurer– nemlig at superheltene Deadpool og Spider-Man kanskje bør være homofile.

VANT: Både Ryan Gosling og Emma Stone i «La La Land». Foto: AFP

Stjerneparet: Viste frem barna for første gang

Om opptrinnet i bakgrunnen var av det humoristiske slaget, var talen til Gosling av det mer alvorlige slaget. Han hedret skuespillersamboeren Eva Mendes (42).

– (...) Mens jeg sang, danset og spilte piano, og hadde en av de beste opplevelsene under en innspilling, var min kjære opptatt med å oppdra datteren vår, samtidig som hun var gravid med vår neste, og samtidig som hun forsøkte å hjelpe sin bror med å overvinne kreften, sa Hollywood-helten i takketalen og la til:

– Hadde hun ikke båret alt dette, kunne ikke jeg spilt inn denne filmen. Da ville noen andre stått her. Så takk, kjære. Og hvis jeg kan, ønsker jeg å dedikere denne prisen til minnet om hennes bror.

STJERNEPAR: Blake Lively og Ryan Reynolds. Foto: AFP

MinMote: Sjekk Golden Globe-kjolene

Et mindre heldig kysseforsøk ble det for Goslings mostpiller i «La La Land», Emma Stone (28) – også kjent som ekskjæresten til Andrew Garfield. Da hun lente seg over for å kysse regissør Damien Chazelle (31) for å gratulere ham med prisen for beste originalmanus, var han allerede på vei til å kysse kjæresten sin Olivia Hamilton. Stones kyss endte dermed opp i løse luften.

Stone kunne imidlertid glede seg over trofeet for beste kvinnelige skuespiller i musikal eller komedie. «La La Land» ble historisk med hele syv priser. Aldri før har en film håvet inn så mange priser i løpet av en Golde Globe-utdeling.

Dermed blir ikke det allerede store favorittstempelet før Oscar-utdelingen mindre. Oscar-nominasjonene avsløres 24. januar.

«La La Land» får norsk premiere 24. februar.