Robert Pattinson nær ved å få sparken fra «Twilight»

Hollywood-stjernen (31) fikk sitt store gjennombrudd i rollen som vampyren Edward Cullen, men hevder selv at han var nær ved å få fyken fra jobben.

Det er i et nytt intervju med New York Times Pattinson snakker om sine tidligere roller. Han hadde allerede vært innom milliardfranchisen «Harry Potter» som Cedric Diggory, eller Fredrik Djervell på norsk, før han fikk jobben som skulle gjøre ham til et internasjonalt ungpikeidol.

Etter fem filmer i «Twilight»-serien, har han valgt alternative roller, som i David Cronenbergs «Cosmopolis» (2012), i «The Lost City og Z» (2016) og i Brady Corbets «The Childhood of a Leader» (2015), der norske Mona Fastvold hadde manus.

– Om du har gjort fem filmer i en serie, må du ta noe av ansvaret for å spille den samme rollefiguren, sier Pattinson til NYT.

EKSKOLLEGER: Robert Pattinson, Kristen Stewart og Taylor Lautner på «Twilight»-premiere i L.A. i 2010. Foto: AFP

Der beskriver han det å jobbe med «Twilight» som «en fantastisk luksus» og han sier han var «fantastisk heldig som tilfeldigvis havnet med den gjengen jeg fikk jobbe med».

Pattinson hevder han nesten fikk sparken fra den første filmen, fordi han og mange av de andre skuespillerne oppførte seg som unger på settet, og oppmuntret hverandre til å være rebeller.

Det skal ha endt med at agentene hans fløy inn for å få ham til å skjerpe seg.

– Men det var ikke sånn at jeg trengte å slikke noen oppetter ryggen hele tiden. Det tror jeg ikke at jeg gjorde uansett, sier han.

31-åringen kastet forrige uke glans under filmfestivalen i Cannes, hvor han var aktuell med krimdramaet «Good Time». Anmelderne roste filmen, og den vant en pris for filmmusikken, men den gjeve Gullpalmen glapp. Den gikk i stedet til denne svensken.

Glapp gjorde også prisen for beste mannlige hovedrolle, som Pattinson var en av favorittene til å sikre seg. Den gikk i stedet til Joaquin Phoenix (42) for rollen i «You Were Never Really Here».

Pattinson, som spiller bankraner i «Good Time», kan imidlertid trøste seg med at han ifølge Blastingnews spås å bli en sterk Oscar-kandidat for sin innsats.

