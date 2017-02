Produksjonsleder slår tilbake: – Ikke rovdrift under «Snømannen»-innspilling

Sentrale «Snømannen»-medarbeidere mener virkeligheten om innspillingen er en helt annen enn den som har kommet frem.

Forrige uke hadde NRK en artikkelserie som belyste forholdene for staben under den norske innspillingen av Hollywood-filmen «Snømannen», basert på Jo Nesbøs suksessbok.

Dette er noen av uttrykkene som kommer frem i artikkelserien: Ansatte fikk ikke mat. Rovdrift. Umenneskelig. Ble kjeftet på. Blackout. Sovnet gående. Kollapset.

Menneskene bak sitatene vil ifølge NRK ikke stå frem av frykt for ikke å få jobber i fremtiden. Påstandene får flere personer i «Snømannen»-produksjonen til å reagere kraftig.

PRODUKSJONSLEDER: Bjørn Fjærestad jobbet med «Snømannen» Foto: Privat

– Med min tilgang til informasjon på «Snømannen» kan jeg si at det riktige bildet av prosjektet ikke har kommet frem, sier Bjørn Fjærestad til VG.

Kjenner seg ikke igjen



Han var produksjonsleder – i praksis nestkommanderende med ansvar for det praktiske – for det norske teamet under den halvt år lange innspillingen i fjor.

– Etter NRK-oppslagene har jeg hatt dialog med mange, og ingen kjenner seg igjen i beskrivelsen av situasjonen, sier Bjørn Fjærestad.

Han mener «Snømannen» ikke kunne ha blitt gjennomført uten at man hadde med de aller ypperste av norske filmarbeidere i de forskjellige avdelingene. Prosjektets størrelse gjorde imidlertid at ikke alle posisjoner ble fylt av folk med filmerfaring. Fjærestad mer enn antyder at kritikerne er blant de mindre erfarne.

Rundt 400 personer jobbet på prosjektet, ifølge produksjonslederen.

– Men benekter du at det var lange dager og mye overtid - at det ble drevet rovdrift på folk?

– Rovdrift i denne sammenhengen er ikke riktig ord. Alle som lever av å jobbe på norske og utenlandske spillefilmer i Norge er innforstått med disse tidene. At «Snømannen» på dette punktet er mer ekstrem enn norske spillefilmer, er ikke en sannhet, fastslår Bjørn Fjærestad, og legger til:

– Til en viss grad burde filmbransjen og tilsvarende bransjer ha en unntaksbestemmelse. Det burde være mulig å jobbe lengre dager over kortere tid på prosjekter.

MÅTTE TY TIL FALSK SNØ: Bilde fra settet til «Snømannen» utenfor Westye Egebergsgate i Oslo i fjor vinter. Innspillingen foregikk også i Bergen og på Rjukan. Foto: Jon Selås , VG

Har ansvar



– Har ikke du selv ansvar for at hvordan filmarbeiderne som jobber under deg oppfattet forholdene under innspillingen?

– Jo. Samtidig har hver avdeling en fagsjef som skal administrere sin avdeling og mannskap. På «Snømannen» var min oppfatning at de fleste stort sett var fornøyd med gjennomføringen, sier han, og fortsetter:

– Men med cirka 400 ansatte på forskjellige lokasjoner rundt omkring så sier det seg vel selv at det alltid er noen som ikke er fornøyd. Vi hadde ikke høyere terskel på filminnspillingen enn at alle hadde mitt mobilnummer og kunne ringe meg når som helst.

– Må det være sånn at gjennomsnittet er 5-6 timer overtid hver dag?

– På «Snømannen» og norske filmer er ikke gjennomsnittet hver dag 5-6 timer. En normal dag ligger på 10 timer, og så er det noen avdelinger som må ha arbeidstid i forkant og i etterkant. Ingen filmer har økonomi til å ha 5-6 timer overtid hver dag. Vi burde sikkert ha en diskusjon om arbeidstid. Men i dette tilfellet vil jeg nyansere det bildet av at «Snømannen» var verre en de norske, store spillefilmene. Dersom en vil ha en jobb der arbeidstiden er 8-16 så er ikke filminnspilling noe for deg, svarer Fjærestad.

NRK: – Uenige



«Snømannen» var den første utenlandske filmen som fikk betydelig støtte fra den nye incentivordningen, som skal lokke utenlandske filmselskaper til å bruke Norge som location. Derfor er det knyttet stor spenning til resultatet og filmselskapets opplevelse av Norge som innspillingsland.

Redaksjonssjef Hanna Thorsen i NRK sier de har omfattende skriftlig dokumentasjon og at de har snakket med et stort antall uavhengige kilder innenfor et bredt spekter av produksjonsnivåene.

Hun kommenterer påstandene om et misvisende bilde av situasjonen i NRKs fremstilling slik:

– Vi er uenige i den beskrivelsen, og vi har heller ikke lagt skjul på at det er ulike oppfatninger av hvordan innspillingen av «Snømannen» har foregått, dette har også kommet fram i sakene vi har publisert, sier hun, og viser blant annet til denne formuleringen:

«Det hører også med til historien at noen er kjempefornøyde med arbeidsforholdene de hadde, og stolte over å ha vært med på Snømannen. Lønningene var også høye sammenlignet med mange norske produksjoner. Noen er redde for at kritikk av produksjonen skal gjøre at bransjen ikke får flere Hollywood-filmer til Norge.»

Filmforbundet: Brudd er regelen



Sverre Pedersen i Filmforbundet kjenner godt igjen Fjærestads beskrivelser av brudd på hviletid- og overtidsbestemmelsen.

Han sier også at Filmforbundet fikk inn mange meldinger om at folk var slitne og stresset av lange dager og høyt trykk fra «Snømannen».

– En ekstra utfordring, som ikke gjelder norske filmer, er at det stort sett var engelske fagsjefer, hvor tonen kunne være veldig autoritær. Vi har en langt flatere struktur, engelskmennene har en mer hierarkisk stil, sier Filmforbundet-sjefen.

Sminkør Grethe Gunn Solberg Hansen jobbet med «Snømannen». Hun har mange års eraring fra produksjoner i både inn- og utland og er vant med lange arbeidsdager.

LEDER I FILMFORBUNDET: Sverre Pedersen. Foto: Nils Bjåland , VG

– Men slik er det å jobbe med film. Det er like mye en livsstil, og vi er skift- eller sesongarbeidere som jobber intensivt i perioder når det kreves, sier hun.

Vil ha bedre forarbeid



Pedersen på sin side mener dette er myter som hele tiden blir videreført i filmbransjen.

– Når over 70 prosent i undersøkelser blant våre medlemmer sier de har gått på en fysisk eller psykisk smell, og pårørende sier de er bekymret for helsen til filmarbeiderne, da er det bekymringer som må tas på alvor.

Pedersen påpeker likevel at alle som henvendte seg til Filmforbundet om overtidsbetaling på «Snømannen» har fått det etter at forbundet kontaktet produksjonen.

– «Valkyrien» og «Koselig med peis» er eksempler på produksjoner som er eksemplarisk gjennomført. Problemet er at veldig mange produksjoner bruker for kort tid på forarbeid, og det man «sparer» her taper man senere i produksjonen med stadig lengre dager.

Fjærestad sier det aldri kan bli nok forarbeid, men at det nærmest er umulig å gjennomføre en stor innspillingsdag som på «Snømannen» på åtte timer. Og han opplevde at deler av forarbeidet ble satt på vent mens man ventet på at politikerne skulle gi grønt lys for incentivordningen.

– Men når det var på plass var det apparatet som ble satt i gang det mest profesjonelle jeg noen gang har erfart.

Flere avviser kritikken



Heller ikke kostymesjef Anne Pedersen i «Snømannen» kjenner seg igjen i den negative beskrivelsen som kommer frem i NRKs saker.

– Vi jobbet hardt og det var lange dager, og det var forventet høy kvalitet på det vi gjorde, men det er det alltid, skriver hun i en e-post fra Vancouver.

– Skilte «Snømannen» seg negativt ut i forhold til andre prosjekter du har vært involvert i?

– Nei, heller tvert i mot. Det er alltid lange dager. På «Snømannen» fikk jeg betalt for all overtid jeg jobbet etter norske satser og regler, sier Anne Pedersen.

Helge Bodøgaard jobbet i lydteamet på «Snømannen».

– Arbeidstidene var for min del ikke nevneverdig lengre enn på en norsk produksjon. Personlig opplevde jeg aldri utskjelling eller maktmisbruk, og trivdes bra med mine kolleger, sier Bodøgaard.

SPILLER HARRY HOLE: Tyskirske Michael Fassbender spiller hovedrollen i storproduksjonen «Snømannen», basert på Jo Nesbøs krimroman. Foto: Trond Solberg , VG

Han har forståelse for dem som opplevde arbeidspresset stort, men mener jobben må sammenlignes med lofotfiske eller våronna.

Jens Jørgen Patterson jobbet tett på fotografene og regissøren, som «first camera assistant».

– Jeg har jobbet i filmbransjen i mer enn 20 år. Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen om arbeidsforhold og føler jeg ble veldig godt tatt vare på av filmens produsenter, sier han til VG.

Nil Borg, location manager, synes «Snømannen» liknet norske produksjoner - bare større.

– Jeg synes jeg har vært heldig som har jobbet på en slik produksjon og håper det kommer flere av dem til Norge, sier Borg til VG.