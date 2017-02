Pornostjerne het Moana – Disney endret tittel

«Moana» som blir «Vaiana» er bare ett av mange eksempler på utenlandske filmer som har fått en helt annen tittel på norsk.

Husker du «Lørdagskjøret», «Aksjon skyskraper» eller «Hjelp, vi er i popbransjen»? Ikke det? Kanskje fordi filmene er mer kjent under originaltitlene «Saturday Night Fever» (1977), «Die Hard» (1988) og «This Is Spinal Tap» (1984).

Da den Oscar-nominerte animasjonsfilmen «Moana» hadde kinopremiere i Norge sist fredag, var det under navnet «Vaiana», som filmen også heter i store deler av Europa.

Enkelte medier, som Fox News, Variety og The Monsoon Project, har spekulert om det er for å unngå assosiasjon til den avdøde italienske pornostjernen Moana Pozzi. Hun var en kjent TV-personlighet og stiftet også Det italienske kjærlighetspartiet sammen med Cicciolina. Disney i Spania har på Twitter begrunnet navneskiftet med at Moana er et registrert varemerke i Spania og enkelte andre europeiske land.

– Kommenterer ikke valget



Et søk i norske Patentstyret, viser at det kun er Disney Norge som har Moana som registrert varemerke, med søknad datert november 2014 og registrering datert 29. januar 2015.

– « Vaiana» er tittelen Disney har valgt for Norge og flere andre europeiske land, det er en beslutning vi ikke kommenterer noe ytterligere, oppgir kommunikasjonsrådgiver i Disney Norge, Cathrine Kanck-Vårdal, når VG spør om begrunnelsen for endringen.

KJENT: Her poserer Moana Pozzi med regissør Tinto Brass hos TV-kanalen Canale 5 i Milano i 1991. Foto: Luca Bruno , AP

Heller ikke Disney Italia har ønsket å kommentere tittelendringen, men ifølge Variety oppga markedssjefen for kinofilm, Davide Romani, i fjor at de «hadde problematikken i tankene» - med referanse til hvor kjent Moana Pozzie er for voksne italienere, til tross for at hun døde i 1994.

På de første plakatene for filmen som kom i fjor, var den italienske tittelen «Oceania».

PLAKAT: På plakaten fra sommeren 2016 heter den Oscar-nominerte filmen «Vaiana». Foto: , The Walt Disney Company Norge

Daglig leder for kinoavdelingen i Disney Norge, Inger Warendorph, forteller at de oversetter tittelen på alle barnefilmer.

– Men ikke på andre filmer, det gjorde vi i «gamle dager» da vi ikke hadde internett. Å oversette tittelen har ingen hensikt i dag når folk kan gå inn og lese om filmer som kommer to år fram i tid. Da blir det bare misforståelser og rot, sier hun.

Ifølge Warendorph er det distributøren Disney Norge selv som bestemmer de norske titlene, enten direkte oversatt eller med en norsk vri, før den blir godkjent sentralt.

– Vi har et par Disney-barnefilmer i året, og da er titlene veldig ofte direkte oversatt, eller egennavn. Nå kommer «Beauty and the Beast», og da er «Skjønnheten og udyret» en naturlig norsk tittel, siden det er et begrep på norsk. Og «Cars», som også er et veldig kjent varemerke, ble «Biler» på norsk, forteller Warendorph.

Oversetter oftest ikke



Også flere andre norske distributører sier hovedregelen nå er at de ikke oversetter engelske titler til norsk. Men det finnes unntak, som barnefilmer, eller når filmen er basert på en kjent bok eller et innarbeidet konsept.

I 2011 distribuerte United International Pictures (UIP) Coen-filmen «True Grit». Den fikk tittelen «True Grit - Et ekte mannfolk». Originalfilmen fra 1969 basert på samme bok, hadde tittelen «Jente med mannsmot».

OVERSATT: Siden Jojo Moyes' bok var så kjent, ble «Me Before You» oversatt til «Et helt halvt år». Foto: , SF Norge

– Romanen var utgitt på norsk under tittelen «True Grit - Et ekte mannfolk». Siden den hadde solgt jevnt og trutt i Norge, og skulle ut på nytt i pocketutgave i forbindelse med filmlanseringen, gikk vi for den tittelen. Det var også for å fjerne seg litt fra den forrige filmversjonen og signalisere at Coen-brødrenes film sto på egne ben, sier PR-sjef i UIP, Bård Eion Flaen til VG.

Også SF Studios valgte å oversette til norsk da «Me before You», filmen basert på Jojo Moyes suksessroman, kom til Norge i juni i fjor.

– Vi gjorde det senest med «Me Before You», som heter «Et helt halvt år» på norsk. Når det er så innarbeidet, bruker vi norsk tittel, forteller avdelingsleder for kinofilm i SF, Åge Hoffart.

Innarbeidet på norsk



Men det finnes også nyere eksempler på filmer basert på kjente bøker der distributøren har valgt ikke å oversette filmtittelen.

– Vi oversetter primært med store bøker, men vi gjorde det ikke med «Gone Girl» (2014), som i bokform heter «Flink pike», påpeker markedsdirektør i Nordisk Film, Tom Erik Kolåsæter.

«Entrapment» (1999) er den første filmen han husker fikk beholde sin engelske tittel, selv om den ikke ga noen mening på norsk.

– Da «Batman» kom i 89, var det mange som lurte på hvorfor den ikke het «Lynvingen» i Norge. Det fremstår absurd i dag, men det var ikke det da.

– Men titler er heller ikke bare opp til oss: Det kan komme direktiver fra produsentene, understreker han.

– Danskene er verre



SKUMMENDE ELEFANTFEST: «The Party» fikk interessante titler både på norsk og dansk. Foto: , Cinematekene

Kolåsæter har selv vært i bransjen i 25 år, og er mannen bak oversettelsen av «Groundhog Day» med Bill Murray fra 1993, som ble «En ny dag truer» på norsk.

– Det var omtrent den første tittelen jeg kom opp med. Den står seg den dag i dag, men det er mye annet jeg i ettertid ser at det ikke er mye ære i, sier Kolåsæter, som jobbet i SF den gang.

Han understreker at selv om vi liker å tro at vi har mange rare norske filmtitler, er danskene mye verre.

– Det beste eksempelet jeg har er Peter Sellers-filmen «The Party». Den heter «Høyt skum i Hollywood» på norsk. Men i Danmark heter den «Kom og vask min elefant»! Vi er amatører sammenlignet med Danmark, sier han leende.

Kolåsæter forteller også at noen av grunnen til at «Die Hard» (1988) fikk tittelen «Aksjon skyskraper» i sin tid, skal ha vært at kinosjefene begynte å ringe og spørre etter «Die Hardt» - som i tysk.

– De forsto visst ikke tittelen, hevder han, og legger til at den danske tittelen på «Die Hard i New York» ble «Die Hard: Mega Hard».

Oversetter for lite



SKUMMELT: «Monsters in the Closet» ble selvfølgelig til «Skapulf» på norsk. Foto: , Faksimile av VHS-omslag

Hoffart i SF har vært i bransjen i 35 år, og forteller at så godt som samtlige utenlandske titler ble oversatt den gang.

– Det gjør vi ikke lenger. Folk orienterer seg mye mer internasjonalt, så flere og flere forholder seg til originaltitler på tidligere stadier. Det var mye morsommere filmtitler på 60- og 70-tallet enn det er nå. Da fant de på mye rart, og om det kom en oppfølger, het den alltid «rir igjen», sier han tørt.

Hoffart er opphavsmannen bak blant annet «When Harry Met Sally»-oversettelsen «Da han han møtte henne» (1989), samt forvandlingen av «Le fabuleux destin d’Amélie Poulain» til «Den fabelaktige Amélie fra Montmartre» (2001).

– De er jeg fornøyd med, medgir SF-avdelingslederen.

Han synes vi i Norge burde oversette samtlige filmer for barn til norsk, og bruker «Harry Potter»-serien som et godt eksempel, der også navnene var oversatt.

– Jeg synes generelt vi i dag i oversetter litt for lite. Vi blir sittende med en del titler folk egentlig ikke forstår så godt, påpeker Hoffart.

Eksempler på bemerkelsesverdige oversettelser:

SPERMING: «The Spy Who Shagged Me» ble til «Spionen som spermet meg» på norsk. Muligens ikke mer barnevennlig. Foto: , Skjermdump av DVD-omslaget

«Gresskar i nød» («The Seven Year Itch», 1955)

«James Bond i Japan» («You Only Live Twice», 1967)

«Høyt skum i Hollywood» («The Party», 1968)

«Den ville biljakten» («The Italian Job», 1969)

«Picnic med døden» («Deliverance, 1972)

«Glem ikke kamelene!» («The last Remake of Beau Geste», 1977)

«Lørdagskjøret» («Saturday Night Fever», 1977)

«Patruljebil 6-Z-4 svarer ikke …» («The Onion Field», 1979)

«KEEPING MUM»: Som også betyr å holde munn, ble til «En hushjelp til besvær» i 2005 Foto: , Nordisk Film Distribusjon

«Full klaff for klikken» («The Under-Gifted», 1980)

«Hjelp, vi er i popbransjen» («This Is Spinal Tap», 1984)

«Skapulf» («Monsters in the Closet», 1986)

«Døden kjører Porsche» («No Man’s Land», 1987)

«Aksjon skyskraper» («Die Hard», 1988)

«Hvem «tenner» hvem» («Vampire’s Kiss», 1988)

«Saken er biff» («So I Married an Axe Murderer», 1993)

ENGELSK TIL ENGELSK: Av og til er også engelske titler oversatt til andre engelske titler. Som da «The Prophecy» ble til «God's Army» i Norge. Foto: , Skjermdump av omslaget

«God’s Army» («The Prophecy», 1995)

«Tro, håp og selvmord» («If Lucy Fell», 1996)

«Austin Powers - spionen som spermet meg» («Austin Powers: The Spy Who Shagged Me», 1999)

«Miss Undercover» («Miss Congeniality», 2000)

«En hushjelp til besvær» («Keeping Mum», 2005)

«Mambo» («Failure to Launch», 2006)

«Vin i vrangstrupen» («Bottle Shock», 2008)

Kilder: Filmweb og Imdb