Originale «Power Rangers» - slik ser de ut nå

Skuespillerne fra TV-serien stilte opp på premieren på nye «Power Rangers» i Los Angeles.

TV-serien som kom i 1993 het intet mindre enn «Mighty Morphin’ Power Rangers» og hadde Austin St. John, Walter Jones, Jason David Frank og David Yost i rollegalleriet som Rangers.

Onsdag kveld stilte de opp på den røde løperen til den nye «Power Rangers»-filmen, og inntok morfeposisjon. Også Amy Jo Johnson, som spilte den originale Pink Ranger, var også tilstede, men ikke på løperen sammen med de andre skuespillerne. Thuy Trang, som spilte Yellow Ranger, døde i en bilulykke i 2001, bare 27 år gammel.

MORFETID: Austin St. John (Red Ranger), Walter Jones (Black Ranger), Jason David Frank (Green/White Ranger) og David Yost (Blue Ranger) på premieren i Westwood onsdag. Foto: Frederick M. Brown , AFP

Den nye filmen, som fikk terningkast 4 og mye skryt av VGs anmelder, har et budsjett på 100 millioner dollar, eller 850 millioner kroner. Der spiller Dacre Montgomery Red Ranger, Naomi Scott Pink Ranger, RJ Cyler Blue Ranger, Becky G Yellow Ranger og Ludi Lin spiller Black Ranger.

2017: Slik fremstår nye «Power Rangers». Foto: , NORDISK FILM DISTRIBUSJON AS

«Det er «Pacific Rim» (2013) møter «The Breakfast Club» (1985), med litt dårligere effekter og drama (...) Actionsekvensene er forbausende oversiktelige (...) og det vordende vennskapet mellom rangerne er troverdig. Legg til noen sjarmerende referanser til andre actionfranchiser (...), samt den kløktigste produktplasseringen jeg har sett på noen år, så snakker vi fengende kitsch-fest her», skriver VGs anmelder.

ROSA RANGER: Amy Jo Johnson på premieren onsdag. Hun spilte Pink Ranger både i TV-serier og i filmen fra 1995. Foto: Chris Delmas , AFP

Filmen har fått oppmerksomhet for å være den første superheltfilmen som har en åpen homofil superhelt. Becky Gs rollefigur sier nemlig i en bisetning i filmen at hun har jentekjæreste. Det har ikke vært en mangel på LHBT-karakterer i superheltseriene i tegneserieform, med karakterer som Wonder Woman, Catwoman og Batwoman, og flere er på vei i superhelt-serier. Men på film har de til nå blitt portrettert som heterofile.

«Power Rangers» kommer bare et par uker etter at Disney lanserte «Skjønnheten og udyret», som byr på den første scenen i en Disney-film med homofile menn.