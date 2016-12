Ønsker felles begravelse for Carrie Fisher og Debbie Reynolds

Todd Fisher ønsker en felles begravelse for søsteren og moren. Obduksjonen av Carrie Fisher er satt på vent etter morens dødsfall.

De to skuespillerne, «Star Wars»-ikon Carrie Fisher og «Singin' in the Rain»-stjernen Debbie Reynolds døde med bare én dags mellomrom denne uken. Datteren Carrie (60) forlot oss tirsdag etter et hjerteinfarkt på fly, mens moren Debbie (84) fulgte onsdag etter et mulig slag.

Bakgrunn: Debbie Reynolds er død, dagen etter at datteren døde.

Carries bror, Todd Fisher (58), skal ha vært i gang med å planlegge søsterens begravelse sammen med moren da hun måtte kjøres til sykehus. Nå må han planlegge avskjeden med begge.

Ifølge E! News er ingenting avgjort, men de etterlatte er i gang med forberedelsene. Todd skal ønske seg en felles begravelse for de to.

Fikk du med deg: Debbie Reynolds utrolige Hollywood-liv.

– Det er min preferanse. Det er selvsagt ikke endelig avgjort ennå, men jeg synes det virker som en praktfull idé, den fine historien dem imellom tatt i betraktning, sier han til E!

FAMILIEN: Todd Fisher med moren Debbie Reynolds og søsteren Carrie Fisher på lunsj i American Film Institute i september 1998. Foto: Fred Prouser , Reuters

The Guardian skriver at før Reynolds ble dårlig, hadde hun til sønnen Todd uttrykt et ønske om å begrave datteren på stedet der hun selv planla å bli gravlagt.

Paul Simon om ekskona Carrie Fisher: – I går var en forferdelig dag.

Mor og datter hadde et turbulent forhold, noe de begge har snakket åpent om, men var gode venner etter at Fisher ble voksen.

– Det tok 30 år før Carrie var fornøyd med meg. Hun ønsket seg en mor som bakte og broderte, men jeg var i «show business» og gjorde ikke de tingene, sa Debbie til People i 2011.

Todd delte torsdag en tegning av søsteren og moren på Twitter, og skrev «Dette er en vakker kjærlighetshistorie å ha vært vitne til i mine 58 år. Kjærlighet varer evig».

Carrie Fisher etterlater seg også datteren Billie Lourd (24), som også er skuespiller. Hun spilte Chanel #3 i TV-serien «Scream Queens» og løytnant Connix i to «Star Wars»-filmer: «The Force Awakens» fra i fjor og den kommende «Episode VIII».

Les mer: Norsk prinsesse Leia i sorg etter Carrie Fishers død.

Rettsmedisineren i Los Angeles bekrefter overfor E! News at Carrie Fishers legeme er hos dem, men at de har utsatt obduksjonen som følge av at familien nå har mistet to medlemmer.

– Vi vil ikke mase på familien. Vi gir familien rom. De har ikke bare mistet Carrie, men Debbie også, oppgir rettsmedisinerens kontor til nettstedet.

TRE GENERASJONER: Carrie Fisher, Debbie Reynolds og Billie Catherine Lourds på Screen Actors Guild Awards i Los Angeles i januar 2015. Foto: Mike Blake , Reuters

En ny dokumentar om mor og datter, «Bright Lights: Starring Debbie Reynolds and Carrie Fisher» som hadde verdenspremiere på Cannes-festivalen i mai, skulle etter planen hatt premiere på HBO om noen måneder.

Ifølge Todd Fisher har HBO tatt kontakt for å prøve å få til at dokumentaren kan bli del av minneseremonien på en eller annen måte.

– Forunderlig nok er dokumentaren den største hyllest du kan forestille deg til begge, sier han.