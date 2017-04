Nytt millionsøksmål i Morgan Kane-saken

Den tidligere styreformannen i Wr Entertainment saksøker selskapet for nesten 30 millioner kroner.

I en fersk børsmelding fra Oslo Børs går det frem at selskapet som har filmrettighetene til Morgan Kane – Wr Entertainment – er saksøkt av sin tidligere styreformann Jim Caldwell. Han krever nesten 30 millioner kroner av selskapet.

Wr Entertainment avviser søksmålet i en børsmelding.

Det nye søksmålet kommer kun uker etter at Wr Entertainments gründer, norske Ryan Wiik, saksøkte selskapets nåværende daglige leder, Tasmin Lucia Khan, for blant annet seksuelt å ha manipulert han vekk fra alle roller i selskapet han selv gründet i 2011.

Misnøye



I 2011 kjøpte nemlig Wiik rettighetene til å filmatisere de klassiske Morgan Kane-bøkene av Kjell Hallbing, og opprettet Wr Entertainment med Jim Caldwell som en sentral seniorpartner i selskapets styre.

Bråket rundt Wr Entertainment har imidlertid vært påfallende i alle år, spesielt har norske småinvestorer lenge uttrykt misnøye over mangelen på fremdrift i filmplanene, samt uttrykt ditto bekymring for pengebruken til Wr Entertainment.

Mot slutten av 2015 spyttet en investorgruppe med blant andre Norwegian-toppene Bjørn Kjos og Frode E. Foss, samt Arne Blystad, inn tredve millioner kroner i frisk kapital slik at Wr Entertainment i januar 2016 kunne notere seg på Oslo Børs, rettere sagt Merkur Markets.

Les også: Morgan Kane-gründer trues med søksmål

Bare et knapt år etter var det imidlertid slutt på tålmodigheten hos norske småinvestorer som rettet krav om ekstraordinær generalforsamling i desember 2016. På denne generalforsamlingen ble Caldwell fjernet fra sitt styreverv, og Ryan Wiik hadde skrevet sitt oppsigelsesbrev bare et par dager i forveien.

Vil ha kompensasjon



I den ferske børsmeldingen avviser Wr Entertainments styre alle krav fra sin tidligere styreformann, altså Caldwell.

Jim Caldwell leverte sitt søksmål i Los Angeles Superior Court den 4. april i år. Der krever han kompensasjon – i form av både rene penger og aksjer – på opp mot 29 millioner kroner for arbeidet han utførte som styreformann i Wr Entertainment i perioden fra 2009 til 2015.

To dager etter innleveringen av søksmålet, skrev også Finansavisen om et brev som Jim Caldwell og Ryan Wiik skal ha sendt ut til selskapets aksjonærer, der de blant annet uttrykker bekymring for at Wr Entertainments økonomiske midler blir brukt til forberedelse av et privat søksmål mot selskapets administrerende direktør, Tasmin Lucia Khan.

Søksmålet det her refereres til er det samme som Wiik opprettet mot Lucia Khan to uker tidligere.