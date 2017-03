Norske Ryan Wiik saksøker sin tidligere sjef - anklager henne for å ha forført og lurt ham

Den uendelige sagaen om filmatiseringen av Kjell Hallbings Morgan Kane-bøker ligner etter hvert mer på en såpeopera enn en hardkokt western.

Norske Ryan Wiik, som i en årrekke har forberedt seg på å spille hovedrollen som Morgan Kane, har nå saksøkt toppsjefen i filmselskapet som har rettighetene til filmatisering av Morgan Kane-bøkene, Tasmin Lucia-Khan.

Det skriver Variety.

Bransjenettstedet har fått fatt i et søksmål som ble innlevert i Los Angeles sist onsdag. I søksmålet beskyder Wiik sin tidligere toppsjef for forræderi, for å ha snakket stygt om han bak hans rygg og for å ha innledet et seksuelt forhold til han med formål å manipulere han vekk fra selskapet og posisjonere seg selv, skriver Variety.

Overfor Variety fnyser Tasmin Lucia-Khan av anklagene og kaller dem både «ærekrenkende» og «fornærmende».

– Jeg synes det er veldig lite kult å dra forfører-kortet. Jeg legger stolthet i å få de jobbene jeg vil ha gjennom hardt arbeid. Vi har akkurat feiret kvinnedagen, og jeg akter ikke å bli gjort mindreverdig av en ukjent skuespiller som sier disse tingene om meg, sier Lucia-Khan, og legger til, litt lenger ned i intervjuet;

FNYSER: Tasmin Lucia-Khan, her avbildet under børsnoteringen på Oslo Børs i januar i fjor, fnyser av Ryan Wiiks påstander.

– Han er bare opprørt. Jeg tror han angrer på at han trakk seg fra prosjektet. Han forsvant etter kreative uenigheter, ingen tvang ham i det hele tatt. Jeg synes ikke dette er nyheter. Det er en ukjent skuespiller som vil ha litt publisitet. Har du hørt om han? Nei.

Ryan Wiik kjøpte filmrettighetene til Kjell Hallbings legendariske bokserie om westernhelten Morgan Kane allerede i 2011. Da stiftet han også selskapet WR Entertainment, der Tasmin Lucia-Khan kom inn som administrerende direktør (CEO) i 2015, da Wiik bestemte seg for å fri til potensielle investorer gjennom å børsnotere WR Entertainment.

Selskapet gikk på børs i januar i fjor, og ifølge en tidligere artikkel i Nettavisen er kjendismillionærer som Norwegian-sjef Bjørn Kjos og Arne Blystad blant dem som har spyttet inn millioner i prosjektet.

Ryan Wiik - som i utgangspunktet altså hadde både ideen, rettighetene, hovedrollen og selskapet bak prosjektet - forsvant for godt fra hele prosjektet før jul. I søksmålet som Variety refererer til, beskrives dette slik;

«Helt knust, fullstendig tappet for energi og på et av hans absolutte lavmål i livet, samtykket Wiik i å underskrive oppsigelsesbrevet».

Tasmin Lucia-Khan forsikrer ellers overfor Variety om at prosjektet går videre etter planen, men at hovedrollen - Morgan Kane, var hans navn - ennå ikke er fylt etter at Ryan Wiik forsvant, «kastet inn i verdens harde virkelighet», som det heter i Benny Borgs udødelige «Balladen om Morgan Kane».

Det har ikke lykkes VG å få kontakt med Ryan Wiik torsdag.