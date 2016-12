Norsk prinsesse Leia i sorg etter Carrie Fishers død

Ingvild Deila (29) fra Skien, som spiller prinsesse Leia i den siste Star Wars-filmen, uttrykker dyp sorg etter at Carrie Fisher (60) døde tirsdag.

Gjennom sin agent, Emma Ashton, formidler hun disse ordene på epost til VG:

– Jeg er i tårer, har akkurat fått vite om Carrie. Jeg rakk aldri å møte henne, men har studert henne og lest bøkene hennes i forbindelse med forberedelsene til rollen (som prinsesse Leia, red.anm.), så jeg føler på en måte at jeg kjenner henne.

På Twitter utdypet Deila tirsdag kveld. Der skriver hun at hun er tom for ord over Fishers bortgang.

Det er Ingvild Deilas kropp du ser som prinsesse Leia i den ferske «Rogue One: A Star Wars Story», men ansiktet er digitalisert til å ligne en ung Carrie Fisher i Star Wars-universet. På den måten spiller Deila rollen både som Carrie Fisher og prinsesse Leia.

Hollywood-miljøet, inkludert hele skuespillerstaben i Star Wars-universet, skapte hete tilstander på sosiale medier da nyheten om Carrie Fishers død sprakk. Fishers mor, skuespiller legenden Debbie Reynolds (84), postet sin sorg på Facebook.

– Takk til alle som har omfavnet min elskede og fantastiske datters talent. Jeg er takknemlig for tankene og bønnene deres som nå hjelper henne til sitt neste stopp. Kjærlig hilsen Carries mor, skrev Reynolds på Facebook.

Carrie Fisher, som i en kort periode på 1980-tallet var gift med Paul Simon, vil for alltid bli husket for sine roller i Star Wars-filmene, men hadde også en rekke andre storfilmer bak seg.

Under innspillingen av én av disse, «Blues Brothers» fra 1980, innledet hun et forhold til Dan Aykroyd.

Aykroyd hadde også en trist dag på Twitter tirsdag.

Den britiske artisten og låtskriveren James Blunt hadde også et nært forhold til Carrie Fisher utover 2000-tallet - et forhold av terapeutisk karakter, der de to utvekslet erfaringer og selvhjelp i forbindelse med Blunts traumer som offiser i Kosovo-krigen og Fishers bipolare lidelse.

Den største stjernen fra Star Wars, Harrison Ford, kan knapt tro at Carrie Fisher er borte. Det fantes bare én av henne, skrev Ford i en uttalelse gjengitt av EOnline.

– Hun var unik - briljant og original. Morsom og fryktløs. Hun levde livet på en modig måte, sa Harrison Ford.

Selveste Mr. Star Wars, George Lucas, var også sorgtynget.

– Hun var utrolig smart. En talentfull skuespiller, forfatter og komedienne med en fargerik personlighet som alle elsket. I Star Wars var hun vår store, sterke prinsesse; Livlig, smart og full av håp i en rolle som var langt vanskeligere enn mange tror. Hun vil bli savnet av oss alle, skriver han ifølge Buzzfeed.