«Nattsvermeren»-regissør er død

Jonathan Demme, den oscarvinnende regissøren bak filmer som «Nattsvermeren» og «Philadelphia» er død.

Jonathan Demme ble 73 år gammel, og skal ha dødd av komplikasjoner fra kreft onsdag morgen i New York, skriver IndieWire.

Demme er best kjent for skrekk-thrilleren «Nattsvermeren» fra 1991 og AIDS-dramaet «Philadelphia» – begge kommersielle suksesser og kritikerfavoritter. For førstnevnte vant Demme selv Oscar for beste regissør.

Demme begynte sin lange og varierte karriere på begynnelsen av 70-tallet og jobbet hovedsakelig som regissør, selv om han også skrev og produserte flere produksjoner. I tillegg til spillefilmer jobbet han også med dokumentarer, TV-serier og konsertfilmer for artister som Talking Heads, Neil Young og Justin Timberlake.

I 2013 filmatiserte han Ibsen-stykket «Byggmester Solness» og kalte filmen «A Master Builder» på engelsk.

Demme skal ha vært svært privat. Han etterlater seg sin kone, kunstneren Joanne Howard, og tre barn.