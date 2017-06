Morgan Kane-selskapet saksøker Ryan Wiik for bedrageri

To dager før WR Entertainments generalforsamling i Oslo, har selskapet levert inn et søksmål mot gründeren Ryan Wiik for bedrageri på flere punkter.

Søksmålet - med hele syv hovedpunkter - ble levert inn til Los Angeles Superior Court i natt norsk tid.

Dette er det tredje søksmålet i såpeoperaen rundt Ryan Wiik og WR Entertainment siden mars i år. I tillegg har også Wiik blitt politianmeldt i Norge av norske aksjonærer, også det for bedrageri.

Søksmålet offentliggjorde WR Entertainment selv med en børsmelding til sine aksjonærer via Oslo Børs i natt.

Hovedanklagen lyder på at Wiik skal ha ervervet seg både stamaksjer og flere millioner kroner som selskapet hevder er deres eiendom. Ifølge søksmålet skal Wiik også ha fått refundert personlige utgifter fra selskapet på minst 202.000 dollar (1,7 millioner kroner), men søksmålet antyder at denne summen kan være så høy som 874.000 dollar (7,3 millioner kroner).

LEDER SELSKAPET: Tasmin Lucia-Khan. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Vårt søksmål gir i detalj en oversikt over Wiiks misbruk og utnyttelse av sin posisjon i WR som ble brukt til å svindle selskapet for nesten 19 millioner aksjer og millioner av kroner. Søksmålet er det første skrittet på veien mot å ta tilbake hva som tilhører WR og felle en dom over Wiik, sier WRs administrerende direktør Tasmin Lucia-Khan i en uttalelse.

Utgangspunktet for striden er transaksjoner Ryan Wiik gjorde som selskapets representant i 2013. Den interne granskningen rundt denne saken har pågått både på norsk og amerikansk side siden november i fjor.

VG har ikke lykkes i å få tak i Ryan Wiik i morgentimene tirsdag, men da VG skrev om granskingen tidligere i år, var Ryan Wiiks korte kommentar denne:

– Det ble gjort på riktig måte med råd fra advokater og revisor, skrev Wiik i en epost.

WR Entertainment har engasjert stjerneadvokaten Marvin Putnam til å representere selskapet mot Ryan Wiik. Putnam er mannen som i 2013 - etter et fire timer langt sluttinnlegg - vant rettssaken der Michael Jacksons etterlatte familie hadde anlagt et gigantsøksmål mot konsertarrangøren AEG.

Ryan Wiik representeres av Neville Johnson, som for tiden bistår Sylvester Stallone i et gigantkrav mot Warner Bros. etter regnskapsrot i forbindelse med Stallones «Demolition Man» (1993).

WR Entertainment hadde i 2016 et underskudd på nær 15 millioner kroner og avholder generalforsamling i Oslo torsdag. I mars i år kom det første søksmålet i denne striden, da Ryan Wiik gikk til personligsøksmål mot Tasmin Lucia-Khan for det han mente var seksuell manipulering for å komme i posisjon til å overta WR Entertainment fra han selv.

Bare et par uker senere gikk selskapets avskjedigede styreformann, Jim Cardwell, også til søksmål mot WR Entertainment.

