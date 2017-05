Morgan Kane-gründer granskes for mulig svindel

Krangelen i Morgan Kane-selskapet WR Entertainment tilspisser seg. Nå granskes selskapets gründer, norske Ryan Wiik, for om han urettmessig har tilegnet seg rundt tyve millioner aksjer.

Det viser en fersk børsmelding som ble sendt ut av WR Entertainment i morgentimene fredag. Der går det frem at granskningen gjelder en transaksjon på drøyt 21,8 millioner aksjer i 2013, foretatt av Ryan Wiik.

LES OGSÅ: Morgan Kane-sjefen raser etter nytt søksmål: –Avskyelig!

– Jeg kan ikke kommentere detaljer ettersom granskningen fremdeles pågår, men jeg kan bekrefte at det hele startet i november 2016. Det er pr i dag ikke foretatt noen konklusjoner i saken. Selskapet tar dette svært alvorlig, og vi vil nå la norske og amerikanske advokater fortsette sine uavhengige undersøkelser rundt disse transaksjonene, sier administrerende direktør Tasmin Lucia-Khan til VG.

Det vil si at den interne granskningen startet bare en måned før Ryan Wiik leverte inn sin egen avskjedigelse i WR Entertainment i desember i fjor.

I en kort epost til VG kommenterer Ryan Wiik den siste utviklingen i striden mellom han og hans tidligere selskap slik:

– Det ble gjort på riktig måte med råd fra advokater og revisor, skriver Wiik.

GRANSKES: Ryan Wiik. Foto: Kristian Helgesen , VG

Ryan Wiik er fremdeles den største aksjonæren i selskapet. For halvannen måned siden saksøkte han Tasmin Lucia-Khan for å ha manipulert han - blant annet seksuelt - vekk fra sine roller i WR Entertainment og dannet dermed grunnlaget for en av de mer spektakulære såpeoperaene med et norsk aksjeselskap involvert de senere årene.

Husker du denne?: Morgan Kane-gründer trues med søksmål

Samtidig som det kommer frem at Ryan Wiiks transaksjoner i selskapet - fra 2013 - blir undersøkt, har Tasmin Lucia-Khan også gått til rettslige skritt for å ugyldiggjøre søksmålet mot henne fra Wiik. Onsdag denne uken leverte hun inn en begjæring til Los Angeles Superior Court om å annullere søksmålet fra Ryan Wiik på grunnlag av at søksmålet ikke ble overlevert på linje med lover og regler i California.

– Det er avslørende at Ryan Wiik gikk til søksmål og umiddelbart ga bort kopier av dette til så mange medier som mulig. Likevel klarte han altså ikke å overlevere søksmålet på en gyldig måte etter amerikansk og californisk lov. Da må man spørre seg om han var mer interessert i å sverte meg og selskapet enn å forfølge et legitimt søksmål, sier Tasmin Lucia-Khan til VG.

Til dette spørsmålet henviser Ryan Wiik til sin advokat i Los Angeles, Neville Johnson. Johnson har ennå ikke svart på VGs henvendelse.

– Søksmålet fra Wiik minner om et dårlig Hollywood-manus, og både selskapet og jeg er forberedt på å gjøre alt som er nødvendig for å bevies at anklagene hans ikke har rot I virkeligheten, sier Tasmin Lucia-Khan.

BAKGRUNN: Derfor saksøker Ryan Wiik sin tidligere sjef og anklager henne for lureri og forføreri

Bare et par uker etter Ryan Wiiks søksmål mot Tasmin Lucia-Khan i mars, ble WR Entertainment også saksøkt av sin tidligere styreformann gjennom flere år, Jim Cardwell. Han måtte også gå fra selskapet i desember i fjor etter en dyp mistillit hos WR Entertainments norske aksjonærer.

Cardwell krever rundt 30 millioner kroner i lønnskompensasjon for årene han satt som styreformann i WR Entertainment, noe selskapet blankt har avvist.

Bråket rundt WR Entertainment - som altså forvalter filmrettighetene til Kjell Hallbings legendariske bøker om Morgan Kane - har fått stor medieoppmerksomhet det siste året, ikke minst fordi tunge investorer som Norwegian-toppene Bjørn Kjos og Frode Foss, samt Arne Blystad, spyttet inn rundt 30 millioner kroner i selskapet da det ble børsnotert i januar 2016.

LES OGSÅ: Kjendisinvestorer inn i Morgan Kane-selskap

I den ferske børsmeldingen fra WR Entertainment presiseres det at det ennå ikke er foretatt noen konklusjon rundt Ryan Wiiks aksjetransaksjoner, men at undersøkelsene fortsetter fra uavhengig hold både i Norge og i USA.

Ifølge børsmeldingen var det flere aksjonærer i WR Entertainment som i november i fjor kontaktet selskapets ledelse med mistanke om uregelmessigheter rundt Ryan Wiiks aksjetransaksjoner i 2013. Tasmin Lucia-Khan ønsker ikke å spekulere i hvor lang tid det vil ta før det foreligger en konklusjon rundt undersøkelsene om Ryan Wiiks transaksjoner i WR Entertainment.