Morgan Kane-gründer anmeldt for grovt bedrageri

SKI (VG) Drøbak-mannen Ryan Wiik, gründeren av Morgan Kane-selskapet WR Entertainment, er allerede under intern granskning. Før helgen ble han også politianmeldt for grovt bedrageri.

Turbulensen fortsetter med andre ord med uforminsket styrke i det norske, børsnoterte filmselskapet som forvalter filmrettighetene til den legendariske Morgan Kane-skikkelsen, bare en snau uke før generalforsamlingen i selskapet.

– Vi har levert inn en anmeldelse på Gunnar Ryan Wiik for investorbedrageri. Vi føler at han har gjort og sagt så mye som han ikke har holdt, at det er nødt til å få konsekvenser, sier Geir Kristiansen fra Ås.

VG har sett en attestert kopi av anmeldelsen. Ryan Wiik er anmeldt for grovt bedrageri etter paragraf 271 i Straffeloven. Den har en strafferamme på inntil seks år.

Geir Kristiansen har - sammen med naboen Jan-Henry Løken - kjempet en innbitt kamp mot sin gamle venn Ryan Wiik det siste trekvart året.

Wiik gründet i 2009 selskapet som i dag er børsnotert i Norge som WR Entertainment. Utgangspunktet var drømmen om å lage en eller flere Hollywood-filmer om Morgan Kane, en av Norges største bokserie-suksesser noensinne med rundt 25 millioner solgte bøker.

Ryan Wiik har i flere år vært fast bestemt selv på å spille hovedrollen som Morgan Kane.

Har investert 30 millioner kroner i selskapet

Norske småaksjonærer - som Kristiansen og Løken - har på disse årene investert 30 millioner kroner i Ryan Wiiks selskap. I fjor gjorde de derimot opprør mot Wiik for det de mente var manglende resultater gjennom åtte år, og at de mente Wiik førte et utpreget luksusliv for investorenes penger gjennom flere år i Los Angeles.

Resultatet var at Ryan Wiik trakk seg fra alle roller i selskapet, samt hovedrollen som Morgan Kane.

Wiik: – Har ingenting å skjule

VG har vært i epost-kontakt med Ryan Wiik. Han har denne kommentaren til den ferske politianmeldelsen fra de norske aksjonærene i WR Entertainment:

– Dette indikerer nivået av desperasjon fra Tasmin (nåværende administrerende direktør i WR Entertainment, red.anm.) nå som fakta er i ferd med å komme ut i offentligheten, og de er ikke gunstige for henne. Jeg har ingenting å skjule, dét har hun. Mens den nåværende ledelsen ene og alene har kjørt selskapet i grøfta, så vil altså aksjonærer snakke om betingede forpliktelser og intensjonsavtaler fra fem år tilbake? skriver Wiik i en epost.

Jan-Henry Løken forklarer.

– En av de mer spesielle tingene som har dukket opp nå er jo det dokumentet som han har brukt fra Lionsgate hvor de skal bidra med tyve millioner dollar (rundt 168 millioner kroner, red.anm.) for å distribuere filmen, sier Løken.

Lionsgate er distribusjonsselskapet bak suksesser som "Twilight Saga" og "Hunger Games". De sto også bak fjorårets store Oscar-vinnende film, "La La Land".

Løken og Kristiansen mener at Ryan Wiik har brukt en anbefaling fra prestisjetunge Lionsgate på en gal måte for å lokke investorer til stadig å å gi mer penger.

Jan-Henry Løken sier rett ut at han mener interessen fra Lionsgate helt fra starten har vært uvesentlig, ut fra Wiiks uttalte mål hele tiden om selv å spille hovedrollen som Morgan Kane.

FIKK NOK: Tidligere har Jan-Henry Løken (til venstre) og Geir Kristiansen truet med å gå rettens vei mot Ryan Wiik om han ikke trakk sitt søksmål mot administrerende direktør i WR Entertainment, Tasmin Lucia-Khan. Nå har de politianmeldt Wiik for grovt bedrageri.

– Nå viser det seg at ett av kravene fra Lionsgate var at Wiik ikke skulle spille hovedrollen. Vel vitende om dette kravet har han likevel brukt dette dokumentet i pressen, det lå på hjemmesiden og i tillegg ble det brukt i opptaksdokumentet for å komme inn på Oslo Børs. Samtidig har han med godkjennelsen fra Jim Cardwell (tidligere styreformann i Kane-selskapet WR Entertainment - ble sparket av askjonærene før jul i fjor, red.anm.) skrevet kontrakt med seg selv om å spille hovedrollen i de tre første Morgan Kane-filmene. Mange aksjonærer har jo selvfølgelig investert på grunn av at Lionsgate skulle gå inn med tyve millioner dollar, men det henger jo ikke sammen, så lenge han lagde en kontrakt med seg selv om å spille Morgan Kane, påpeker Jan-Henry Løken.

Via mail avfeier Ryan Wiik sannhetsgehalten i WR Entertainments årsrapport.

VG har også vært i mailkontakt med Lionsgates vise-direktør, Michael Burns, som ikke ønsker å kommentere denne saken.

WR Entertainment - som hadde et underskudd på nær 15 millioner kroner i 2016 - holder generalforsamling i Oslo til uken.