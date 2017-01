Mintes Carrie Fisher med asken hennes i en Prozac-pille

Star Wars-stjernen Carrie Fisher ble lørdag minnet i en privat seremoni i Los Angeles. Urnen med asken hennes hadde formen av en Prozac-pille.

Carrie Fisher døde i romjulen, 60 år gammel. Dagen etter døde også hennes mor, Hollywood-legenden Debbie Reynolds, 84 år gammel.

Les også: Todd Fisher: – Mor døde for å være med Carrie

Den private minnestunden for Carrie Fisher ble holdt dagen før Debbie Reynolds' begravelse. Der forklarte Star Wars-legendens bror, Todd Fisher, det spesielle valget av urne overfor Entertainment Tonight.

– Carries favoritt-eiendel var en gigantisk Prozac-pille som hun kjøpte for mange år siden. En stor pille. Hun elsket den og hadde den i huset, og Billie og jeg følte derfor at det var nettopp der hun ønsket å være, sa Todd Fisher.

Carrie Fisher la aldri skjul på at hun fikk diagnosen bipolar allerede i ung alder - hun spøkte gjerne med sykdommen som ofte behandles med medikamentet Prozac. New York Magazine beskrev allerede i 2009 at kjøkkenet i hennes Hollywood-villa hadde fliser formet som enorme Prozac-piller.

– Carrie ville ha likt dette. Det var hennes favoritt-ting, og da gjør man det slik. Da er de sammen, og de vil være sammen både her og i himmelen, og det er helt OK for oss, sa Todd Fisher.

Lest denne?: Carrie Fisher på hattejakt i Oslo

Ifølge E!Online ble noe av asken etter Carrie Fisher begravd med sin mor dagen etter den private seremonien. Hvor resten av asken skal spres, er ennå ikke kjent. Todd Fisher kunne også fortelle at den resterende familien tar de to tette dødsfallene tungt, men at de kommer seg fint gjennom dagene.

– Vi kommer til å ha en større, offentlig seremoni for alle familiens venner, men akkurat dette var en privat familieseremoni. Den var passende og vakker, kunne Todd Fisher fortelle.