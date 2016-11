Michelle Williams blir Janis Joplin

Hun har allerede spilt Marilyn Monroe, og nå er Michelle Williams (36) klar for rollen som Janis Joplin.

Norskættede Williams har fått rollen som ikonet Janis Joplin i en kommende biografisk film.

Det melder E! News som snakket med filmstjernen i forbindelse med premieren på hennes nye film, «Manchester By the Sea».

Ryktene om rollen begynte å gå for en måned siden, da blant annet Hollywood Reporter skrev at Williams var i forhandlinger om å spille Joplin.

Mandag bekreftet skuespilleren at hun har fått rollen.

– Før du får jobben er du sånn «Kom igjen! Jeg ber deg! Jeg gjør hva som helst, velg meg!», sier hun til E! og fortsetter:

– Så får du jobben og tenker «Jeg fikk den, jeg er så spent. Jeg kan ikke tro det!» Og så begynner du å engste deg dagen etter. Jeg er i den fasen hvor jeg bekymrer meg for hvordan det skal gå.

ARTIST: Janis Joplin med band i desember 1969. Foto: , AP

Prosjektet, som har arbeidstittelen «Janis», skal basere seg på boken fra Joplins søster, «Love, Janis». Den forteller historiens om den unge artisten gjennom brev til familie og venner.

Janis Joplin regnes som en av rockens store legender, men døde av en heroinoverdose i 1970, bare 27 år gammel. Hun ble kjent som sangeren i det psykedeliske rockebandet Big Brother and the Holding Company i 1967, men satset deretter som soloartist. Joplin rakk å gi ut tre plater før hun døde. Et fjerde ble utgitt tre måneder etter at hun døde. Hun hadde fem singler på Billboard Top 100, blant annet «Piece of My Heart» og «Mercedes Benz».

Ifølge filmdatabasen Imdb er det Sean Durkin, regissøren bak «Martha Marcy May Marlene» som skal regissere filmen. Han har lenge vært knyttet til prosjektet.

Det har vært gjort flere forsøk på å lage en film om Janis Joplin de siste tiårene, blant annet skrev VG om et prosjekt Brittany Murphy var knyttet til i 1999. Også Renee Zellweger, Amy Adams og Zooey Deschanel er blant skuespillerne som har vært knyttet til ulike Joplin-prosjekter de siste årene.

Michelle Williams er ikke helt ukjent med sang. Da hun var 10 år spilte hun en av barnehjemsbarna i musikalen «Annie», og i rollen som Marilyn Monroe i «My Week with Marilyn», fremførte hun flere sanger. Hun er også i forberedelsene til musikalen «The Greatest Showman» der hun skal spille mot Hugh Jackman i vinter.

Williams slo gjennom internasjonalt med rollen som Jen i «Dawson’s Creek» i 1998. Etter det har hun hatt suksess med roller i filmer som «Brokeback Mountain» (2005), «Blue Valentine» (2010) og «Shutter Island» (2010). Hun var tidligere sammen med nå avdøde Heath Ledger, og de har datteren Matilda Rose Ledger (11) sammen.