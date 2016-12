Michael Sheen gir seg som skuespiller

Skuespiller Michael Sheen er så opprørt over verdenssituasjonen at han nå forlater Hollywood for å bli politiker på fulltid.

Stjernen, kjent fra serier og filmer som «The Masters of Sex», «30 Rock», «Twilight», «Frost/Nixon» og «Midnight in Paris», legger skuespillerkarrieren til side, skriver The Times.

– På samme måte som nazistene måtte stoppes i Tyskland på 30-tallet, må dette som er under oppblomstring nå, stanses, sier Sheen til avisen.

Sheen er i disse dager aktuell med ny film – «Passengers», men han bruker intervjurundene til å snakke om politikk fremfor film. Han har noe han brenner mye sterkere for – nemlig å kjempe mot høyrepopulistiske krefter.

– Alt har forandret seg. Ting kommer ikke å være som de er om ti år fra nå. Noen triller terninger igjen, sier han.

47-åringen forklarer at Brexit og Donald Trumps presidentseier har vekket et enormt kall, som går ut på at han må forplikte seg til å jobbe mot «fascister og folkeforførere» ved å flytte fra Los Angeles og tilbake til sitt opprinnelige hjemsted, Port Talbot i Wales.

Frustrasjon og sorg



STJERNEPAR: Michael Sheen og Sarah Silverman. Foto: AFP

Port Talbot stemte for brexit i juni, og Sheen sier at han reagerte med frustrasjon og sorg. Nå vil han flytte hjem og være med å gjøre en forskjell.

Filmstjernen vet at han trolig går en svært krevende tid i møte.

– Karriereskiftet vil innebære en stor omstilling når det gjelder måten folk forholder seg til meg. Når jeg dedikerer meg, gjør jeg det fullt og helt. Og så fort man begynner å bli effektiv, vil mennesker forsøke å knuse deg, fordi du er farlig.

Innsatsen vil også koste på hjemmebane. Sheen er samboer med den amerikanske komikeren Sarah Silverman (46). Han sier til avisen at han er usikker på hvordan flyttingen hans vil påvirke forholdet. Sheen har hatt flere celebre kjærester opp gjennom årene, deriblant filmstjernene Kate Beckinsale (43) og Rachel McAdams (38). Han har en datter med Beckinsale.

Også Silverman er politisk engasjert. Nylig intervjuet hun senator Bernie Sanders.

I tillegg til «Passengers» har Sheen to nye filmprosjekter på gang, som allerede er ferdig innspilt. Han er ikke tilknyttet nye prosjekter på lerretet.

