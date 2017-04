Melanie Griffith om plastikk-kritikken: – Jeg ble så såret

59-åringen snakker ut om mislykket plastisk kirurgi og ekteskapene med Don Johnson (67) og Antonio Banderas (56) i nytt intervju.

Melanie Griffith var for mange 80-tallets blonde filmdiva, med roller i «Working Girl» (1988), Jonathan Demmes «Something Wild» (1986) og Brian De Palmas «Body Double» (1984). Hun ble Golden Globe-nominert for samtlige, og vant for «Working Girl», filmen som også gjorde henne Oscar-nominert.

Som barn av Hitchcock-favoritt Tippi Hendren og tidligere barnestjerne Peter Griffith, vokste hun opp i rampelyset. Etter hvert skapte hun en del av det selv også. Hun var blant annet gift med skuespiller Don Johnson to ganger – første gang da hun var 18 år.

– Fra øyeblikket jeg møtte ham, var jeg vilt tenåringsforelsket i ham! Jeg falt for ham umiddelbart, sier hun om møtet med eksen til magasinet Porter.

OSCAR-NOMINERT: Melanie Griffith med Don Johnson på den røde løperen til Oscar-utdelingen i 1989 da hun var nominert for «Working Girl». Foto: Reed Saxon , AP

Intervjuet er ifølge E! News coverhistorien i magasinets kommende utgave denne uken. Der snakker skuespilleren også om de mange plastiske operasjonene som har gjort at hun ofte figurerer på lister over Hollywoodstjerner som har fikset på utseendet. Ifølge E! innså ikke Griffith hvor mye operasjonene hadde endret utseendet hennes.

– Nei, jeg innså det ikke før folk begynte å si «Å herregud, hva har hun gjort?!». Jeg ble så såret. Jeg gikk til en annen lege, og han begynte å gjøre om på all denne dritten som en annen lege hadde lagt inn. Forhåpentligvis ser jeg mer normal ut nå, sier hun.

Avrusning



Skuespilleren har flere ganger lagt seg inn ved avrusningsklinikker, mye omtalt i perioden hun var gift med skuespiller Antonio Banderas, men også like etter at hun fødte sin eldste sønn Alexander (31) i 1988. I 1989 giftet hun seg med Johnson for andre gang.

SKUESPILLERFAMILIE: Dakota Johnson, Tippy Hedren, Melanie Griffith og Stella Banderas under ELLEs Women in Hollywood-prisutdeling i Los Angeles i oktober 2015. Foto: Jordan Strauss , AP

– Don ventet på meg da jeg kom ut av avrusningsklinikken. Vi ble sammen igjen: Det var det mest naturlige, perfekte og kjærlighetsfylte forholdet. Men så bare fungerte det ikke lenger, sier hun og fortsetter:

– Jeg tror det er vanskelig når dere begge er i rampelyset, om ikke en av dere gir opp jobben.

– Var til stede for barna



Til sammen har Griffith tre barn: «Fifty Shades»-skuespiller Dakota Johnson (27) sammen med Don Johnson og Stella Banderas (20) med Antonio Banderas foruten Alexander Bauer fra et tredje ekteskap.

– Jeg var en helt fungerende mor. Jeg var ikke en «drita på gulvet»-, «helt ute av det»-person. Det var nok ting jeg burde ha gjort som jeg ikke gjorde, men for det meste var jeg til stede for barna mine. De hadde en slags privilegert sigøyner-tilværelse, sier hun i Porter-intervjuet.

FAMILIE: Melanie Griffith, Tippi Hedren og Antonio Banderas på Genesis Awards i Los Angeles i mars 2010. Foto: Lionel Hahn , STELLA PICTURES

Sin siste ektemann, Banderas, var hun gift med i 18 år. Banderas slo gjennom i Hollywood med «Mambo Kings» i 1992, etter å ha vært en gjenganger i spanske Pedro Almodavars filmer. Han forlot sin første kone da han forelsket seg i Griffith under filminnspillingen til «Two Much» i 1995.

– Jeg tror noe av grunnen til at ekteskapet med Antonio kollapset, var at jeg kjørte meg fast: Jeg skylder ikke på noen andre. Personlig kjørte jeg meg fast, og jeg kommer ikke til å la det skje igjen. Jeg ønsker å leve livet og å gjøre hva enn jeg har lyst til å gjøre, sier 59-åringen.

Tør ikke date



Banderas falt etter bruddet for en 20 år yngre kvinne, og nylig opplevde han et hjerteinfarkt, men er nå bra igjen. Griffith sier selv at hun ikke har datet noen siden skilsmissen.

– Nå er jeg veldig sjenert når det gjelder menn, veldig reservert. Jeg har ikke møtt noen i de nær to årene vi har vært skilt. Jeg går ikke på dater, ingen har bedt meg på noen date. Men jeg går ut med venninnene mine.