Mel Gibson mer enn dobbelt så gammel som sin gravide kjæreste (26): Vi digger hverandre

Mel Gibson (60) kunne vært faren til Rosalind Ross (26). Istedenfor blir han faren til hennes barn.

Forholdet mellom Gibson og Ross har vært mye omtalt på grunn av den store aldersforskjellen.

Nå venter hun hans niende (!) barn, og Gibson har åpnet opp om forholdet overfor The Mirror.

– Når det kommer til forhold og alder - det er bare et tall. Vi digger hverandre, sier han til avisen.

Paret har vært sammen i to år, og Gibson bedyrer at de har det veldig bra sammen. De to skal ha møttes da hun søkte jobb i hans produksjonsselskap.

– Hun er voksen, og vi digger hverandre. Det kan jo bli problematisk, og man kan bli redd for sånt, men det går veldig bra. Hun er virkelig en spesiell person, sier skuespilleren.

Den senere tiden har Ross oftere og oftere vært med Gibson på den røde løperen.

En venn av Ross, Devon Maitozo, har imidlertid sagt at hun har slitt med den negative oppmerksomheten forholdet har fått som følge av aldersforskjellen.

– Det har vært mye negativ presse, sier han til Daily Mail.

Gibson har fra før en datter fra det turbulente forholdet med Oksana Grigorieva, som er 14 år yngre enn skuespilleren. Han har også syv barn med kona gjennom 30 år, Robyn Moore, som han skilte seg fra i 2009.

Hans eldste datter Hannah er for øvrig ti år eldre enn kjæresten.