Mel Gibson ble pappa for niende gang

Hollywood-stjernen (61) og kjæresten (26) har gitt den nyfødte gutten navnet Lars.

Mens Mel Gibson har åtte barn fra før, er hans 35 år yngre kjæreste Rosalind Ross nybakt mor for aller første gang.

Sønnen, som skal hete Lars Gerard Gibson, kom til verden fredag, melder People.

Gibson har med det ferskeste tilskuddet, syv sønner og to døtre.

Han og Ross har vært et par i to og et halvt år og har måttet tåle mye fokus på den store aldersforskjellen.

HØYGRAVID: Rosalind Ross og Mel Gibson på stjernegalla tidligere i år. Foto: AP

– Alder er bare et tall. Rosalind er voksen, og vi digger hverandre. Det kan jo bli problematisk, og man kan bli redd for sånt, men det går veldig bra. Hun er virkelig en spesiell person, uttalte Gibson i et avisintervju i fjor.

Det er lenge siden Gibson figurerte i skandalespaltene. Over ti år har gått siden skuespilleren ble tatt for fyllekjøring og slengte skjellsord om jøder – noe han etterpå beklaget på TV. 61-åringen skal i dag være rusfri.

Før jul markerte Gibson seg med filmen «Hacksaw Ridge» – og i dag ble det klart at han med den er nominert til Oscar for beste regi. Det er første gang siden han vant for «Braveheart» i 1996.

Mens Oscar-belønnede Gibson kan skilte med mange tiår i filmbransjen, både som skuespiller og regissør, er Ross en merittert kunstrytter.

Gibson har syv barn i alderen 17–36 fra første ekteskap med den australske skuespilleren Robyn Moore, som han var gift med i 30 år frem til 2009. Deretter fikk han enda et barn med russiske Oksana Grigorieva (46) – et forhold som var svært turbulent med blant annet anmeldelse for vold.

Mel Gibson er for øvrig selv del av en søskenflokk på ni.