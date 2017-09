Linda Hamilton gjør comeback i «Terminator»

Etter 25 år er det duket for gjenforening mellom Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger og James Cameron.

Linda Hamilton – som nå er 60 år – spilte rollen som actionheltinnen Sarah Connor i de første to filmene (1984 og 1991). En stund skal hun ha vurdert å takka ja til film nummer tre (i 2003), men det ble det aldri noe av.

Nå skriver Hollywood Reporter at Hamilton er klar for filmlerretet igjen. Regissør og «Terminator»-skaper James Cameron (63), som denne gangen står som produsent, røpet nyheten på en tilstelning i går.

– Det er 50 og 60 år gamle fyrer der ute som dreper kjeltringer, men det finnes ikke eksempler på det når det gjelder kvinner, skal Cameron ha uttalt.

– Med tanke på hvor mye hun betydde for action og kvinner den gangen, vil det være en enorm erklæring at den krigerkvinnen hun er blitt, nå returnerer, lød det fra filmskaperen, ifølge bladet.

Ved å hevde at det ikke finnes tilsvarende kvinnelige roller å vise til i dag, disser Cameron enda en gang den årsferske filmsuksessen «Wonder Woman», som han nylig uttalte seg svært kritisk om.

2010: Daværende California-guvernør Arnold Schwarzenegger ovverakte filmpris til James Cameron. Foto: AP

Tim Miller skal regissere den kommende «Terminator»-filmen, mens Cameron produserer action-eventyret for selskapet Skydance. Filmen skal angivelig være den første i en trilogi.

Linda Hamilton selv har ikke uttalt seg om comebacket.

Cameron og Hamilton giftet seg i 1997, med hverandre noen år etter at de jobbet sammen i de to «Terminator»-filmene, men ekteskapet tok slutt etter bare to år.

Også Arnold Schwarzenegger (70), som i 2015 gjorde comeback i «Terminator Genisys» som drapsmaskinen T800, står på rollelisten. Gjenopplivningen av «Terminator»-franchisen for to år siden spilte inn et lass med penger, men fikk lunken mottagelse av anmelderne.