Libanon forbyr «Wonder Woman»

Timer før filmen skulle ha premiere, er den bannlyst på grunn av hovedrolleinnehaver Gal Gadot (32).

Plakater med «Wonder Woman» har prydet bybildet i hovedstaden Beirut og ellers i Libanon de siste dagene, men nå er det bestemt at filmen bannlyses av alle de totalt 15 kinosalene som hadde tenkt å vise den i kveld, onsdag.

Skuespiller Gal Gadot er nemlig israeler, og i tillegg til å ha en fortid som modell og missedronning, har hun tjenestegjort to år i den israelske hæren. Og det faller ikke i god jord hos alle.

Libanesiske Grand Cinemas melder om beslutningen på Twitter, og det amerikanske filmnettstedet Deadline var tidlig ute med å fange den opp.

Forbudet kommer som følge av et intenst trykk fra en gruppe bak Campaign to Boycott Supporters of Israel-Lebanon. På grunn av krigen mellom Libanon og Israel er det en lov i landet om å boikotte israeliske produkter. Loven forbyr også libanesere å ha kontakt med israelere.

STRIDENS KJERNE: Gal Gadot på filmpremiere i Los Angeles nylig. Foto: AP

Men sin militærbakgrunn betrakter filmmotstanderne Gal Gadot, som spiller Diana Prince alias Wonder Woman», som en sterk støttespiller til den isralske hæren. Boikotten står likevel i kontrast til andre filmer stjernen har figurert i, som blant annet «Furious 7» og «Batman Vs Superman». De har blitt vist i Libanon.

Ifølge Deadline må en komité i regi av libanesiske myndigheter, bestående av seks personer, foreta beslutningen om å forby en film.

«Wonder Woman» blir satt opp på kino i De forente arabiske emirater, Kuwait, Qatar, Oman og Bahrain senere denne måneden. Norgespremieren er 16. juni.

Filmselskapet Warner Bros har så langt ikke kommentert saken.