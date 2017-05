Liam Neeson med sandwich-spøk på «norsk» film

Under innspillingen av Hans Petter Molands «Hard Powder» i Canada, tok Liam Neeson seg tid til å stille opp på en spøk for en lokal smørbrødbutikk.

For tiden er Hollywoodstjernen i Canada hvor han spiller inn den amerikanske versjonen av Hans Petter Molands «Kraftidioten».

Liam Neeson har rollen Stellan Skarsgård hadde i originalfilmen, som brøytebilføreren som legger ut på hevntokt da han mistenker at en narkobaron står bak drapet på hans sønn.

TMZ omtaler smørbrødbaren Big Star Sandwich i New Westminster, som da de hørte at Neeson var på filminnspilling i området, forsøkte seg på et «Taken»-inspirert reklametriks.

Holy f**k, it worked! #liamneeson Et innlegg delt av Big Star Sandwich Co. (@bigstarsandwich) tirsdag 02. Mai. 2017 PDT

De satte tirsdag morgen opp et skilt der det sto «Liam Neeson spiser gratis her», og et annet der det sto «Kom inn og bli «taken away» av våre smørbrød». Som kjent spilte Liam Neeson i tre «Taken»-filmer mellom 2008 og 2014, og han er kjent for sine truende, lavmælte replikker fra disse filmene.

Ifølge TMZ kom skuespilleren til butikken noen timer senere, og sa «Hvor er min gratis sandwich?».

Han skal likevel ikke ha hatt tid til å spise den, siden han måtte tilbake til innspillingen, men de ansatte rakk å ta et bilde med stjernen som de publiserte på Instagram.

KJENT POSITUR: Liam Neeson som Bryan Mills hvis datter blir kidnappet i «Taken» (2008). Foto: , Scanbox Entertainment

Det er Hans Pette Moland selv som regisserer nyinnspillingen av «Kraftidioten». Foruten Neeson spiller også Laura Dern i filmen. De norske produsentene Finn Gjerdrum og Stein Kvae i Paradox står også bak den amerikanske versjonen, i samarbeid med «Pulp Fiction»-produsent Michael Shamberg og Studiocanal.

Den norske versjonen kom i 2014 og var skrevet av Kim Fupz Aakeson. Skuespillere som Pål Sverre Hagen, Kristofer Hivju, Kåre Conradi, Anders Baasmo Christiansen, Jakob Oftebro, og østerriske Bruno Ganz, hadde roller i den mørke krimkomedien. «Hard Powder» har ifølge Imdb planlagt premiere neste år.

Ifølge Deadline er Beitostølen byttet ut med skistedet Aspen i Colorado i den nye versjonen.