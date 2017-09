Laurence Fishburne og Gina Torres skilles

«Matrix»-stjernen Laurence Fishburne (56) og skuespillerkona Gina Torres (48) har holdt bruddet hemmelig i ett år.

Paret, som giftet seg i 2002 og har en datter på ti år sammen, har gått fra hverandre etter 14 års ekteskap.

Det skriver Gina Torres i en pressemelding:

«Med tunge hjerter tok Laurence og jeg ut separasjon i fjor høst og startet da prosessen med å avrunde ekteskapet. Det er ingen syndebukker her, bare en kjærlighetshistorie med en annerledes slutt enn noen av oss hadde regnet med», skriver skuespilleren.

Ifølge CNN kommer kunngjøringen fra 48-åringen etter at hun i forrige uke ble avbildet mens hun kysset en ikke navngitt mann.

Den eventuelt nye romansen er ikke tema i den skriftlige uttalelsen fra Torres. Stjernen, som i fjor valgte å forlate TV-serien «Suits» etter seks år, hevder at «familien er intakt», og at de i fellesskap vil ha omsorgen for datteren.

«Vi er i dette sammen, og vi skal fortsette å løfte hverandre med respekt og kjærlighet», lyder det fra Torres, nå på rollelisten i TV-serien «Final Space».

Oscar-nominerte Fishburne, for tiden aktuell i TV-serien «Black-ish», er aller best kjent fra «The Matrix»-filmene, men også fra TV-serier som «CSI» og «Hannibal». Han har for øvrig fire nye filmer på gang, ifølge IMDb. Fishburne har ikke uttalt seg om bruddet med kona.

56-åringen har i tillegg to voksne barn fra et tidligere ekteskap.

