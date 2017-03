Filmstjernen Kristen Stewart er ferdig med å hate media. 26-åringen har innsett at hun har en viktig stemme.

Den tidligere så mediesky Hollywood-skuespilleren har det siste halve året vært åpen om av-og-på-forholdet til sin tidligere assistent, Alicia Cargile. Nylig uttalte hun også på NBCs «Saturday Night Live» at «jeg er så lesbisk».

Tiden med tilbakeholdenhet og hemmelighetskremmeri, er altså over. I et intervju med The London Sunday Times forklarer Stewart hvorfor hun nå velger å innvie omverdenen i kjærlighetslivet.

– Med tanke på at jeg har så mange øyne rettet mot meg, så har jeg en mulighet til vise frem en bit av meg – og med det kanskje få én annen person til å ha det bedre med seg selv. Det er viktig og aktuelt, sier hun.

– Men hadde det ikke vært for at det var et så relevant tema, og en sak hvor det er viktig å bidra, så ville jeg bevart alt av privatliv til evig tid, legger hun til.

PAR: Kristen Stewart og Alicia Cargile i fjor vår. Foto: AFP

Også i et ferskt TV-intervju med E! forteller Stewart at hun er så «enomt stolt» over å kunne stå frem, og at når folk takker henne for å gjøre det, så ønsker hun å takke dem tilbake for støtten.

Ny stil

26-åringen er for tiden aktuell i filmen «Personal Shopper», der også norske Anders Danielsen Lie (37) står på rollelisten.

På premieren i Los Angeles tirsdag stilte Stewart med helt ny look. Håret er klippet kort-kort og bleket blondt.

Dramatisk brudd

Stewart havnet for alvor i rampelyset for åtte år siden, som «Twilight»-stjerne og kjæresten til motspiller Robert Pattinson (30). Romansen havarerte med et brak et par år senere som følge av at Stewart innledet et forhold til en gift regissør.

Tilbakeblikk: Kristen Stewart vrakes i «Snow White»-oppfølger

EKS-PAR: Kristen Stewart og Robert Pattinson i 2012. Foto: AFP

For Stewart, som allerede mistrivdes med å figurere i media, ble situasjonen ganske uttholdelig.

– Jeg snakket ikke om mine første forhold i offetnligheten, fordi jeg ville at de skulle være private. Jeg hatet at detaljer rundt meg og mitt ble grafset i over hele verden. Da jeg var sammen med Rob, var media fienden. Men sånn kan jeg jo ikke leve, sier hun i avisintervjuet.

Robert Pattinson: Lei av å snakke om utroskapsskandalen

Stewart presiserer at hun ikke angrer på fortiden.

– Et hvert skritt du tar på veien, er med på å gjøre deg til den du er.

Fikk du med deg? Dette gjør «Twilight-stjernene» i dag

Den prisbelønte skuespilleren har spilt i et titalls filmer og kortfilmer etter «Twilight». Hun har flere nye filmer på gang, deriblant «Lizzie» og «Underwater».

Kristen Stewart om sex-scenene: – Jeg ville gjøre det