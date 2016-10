«Kon-Tiki»-regissør til Tom Cruise-film

Joachim Rønning skal være knyttet til den nye bibelske storfilmen «Methuselah» med Tom Cruise på laget.

Det amerikanske filmbransjenettstedet Deadline Hollywood melder fredag at den norske regissøren er siste tilskudd på laget.

Det er den britiske produsenten David Heyman som skal produsere den bibelske filmen «Methuselah» for Warner Bros. Nå skal altså Joachim Rønning også være knyttet til prosjektet.

Rønning er i post-produksjonsfasen av «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales», som han har regissert sammen med makker Espen Sandberg. Den har planlagt norgespremiere i mai 2017.

Ifølge Deadline har produsenten og Tom Cruise vært knyttet til filmprosjektet i ganske lang tid, mens det at Rønning skal være med skal ha pustet nytt liv i prosjektet.

Cruise er for tiden norgesaktuell med Jack Reacher-oppfølgeren «Never Go Back».

Ifølge bransjemagasinets kilder er neste skritt at manuset, skrevet av Zach Dean, når skal sendes ut til en rad førsteklasses manusforfattere for omskrivning, før det skal godkjennes av Tom Cruise.

Produsent David heyman er kjent som mannen som sikret Warner Bros filmrettighetene til «Harry Potter»-bøkene. Han produserte også «Gravity» med Sandra Bullock.

Espen Sandberg og Joachim Rønning er kjent for «Kon Tiki» og «Max Manus». De har også regissert første seong av Netflix-serien «Marco Polo».

Den femte «Pirates»-filmen startet innspilling i Australia i februar 2015. Hovedrolleinnehaver Johnny Depp har skapt overskrifter både der og ellers i verden siden den gang.

VG har ikke lyktes i å få tak i Joachim Rønning fredag kveld.